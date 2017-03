Latviešu piedzīvojumi Ziemeļīrijā: no Milžu ceļa līdz Troņu spēlei un varavīksnei

Brauciens uz Ziemeļīriju ieplānots, lai apskatītu vienu no gleznainākajiem piekrastes ceļiem Eiropā, un tas ļauj redzēt skaistu dabu un vēsturiskas pilsētas, veltot braucienam vienu nedēļas nogali. Interesanti, ka Ziemeļīrijā ir neskaitāmās mazas pilsētiņas, no kurām daudzas sākas ar "Bally-". Balīkāstla, Balīmena, Balīmanī, Balīgalī, Balintoja un citas. Izrādās, tulkojumā no gēlu valodas "baile na" nozīmē "vieta".

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Latvieši Īrijā

Mūsu ceļš sākās Īrijā, Dublinā, taču šoreiz lielās pilsētas nebija brauciena galamērķis. Pie Dublinas lidostas sagaidījām auto nomas autobusu, kam pie stūres bija… Ainārs! Latvietis, kurš tur dzīvo jau divpadsmit gadus un latviešu valodā jau runā ar nelielu akcentu. Ainārs bija priecīgs satikt tautiešus, iztaujāja mūs, kāpēc esam atbraukuši un ko gribam apskatīt, vai tiešām tikai dabu skatīties un ne pie viena ciemos ne? Viņš stāstīja, ka lidostā strādā daudz latviešu, un, protams, ka Īrijā latvieši ir visur.