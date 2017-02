Latviešu puiši ar 200 eiro kabatā, spēlējot ukuleli, plāno apceļot Eiropu un nokļūt līdz Jaunzēlandei

Šis ir stāsts par tieši šādiem latviešu jauniešiem, kas, kā paši saka, "uzņemas darbus un pieņem lēmumus, no kā atteiktos visi pārējie". Kristaps Salzemnieks un Uldis Ļesņičijs jau šovasar plāno doties ceļojumā pa Eiropu ar mugursomām, tērējot pēc iespējas mazāk naudas un gūstot līdzekļus, uz ielas spēlējot ukuleli, kā arī citādi piepelnoties.

Viņu maršrutā iekļautas vai visas lielākās Centrāleiropas pilsētas, bet Eiropas apskati plānots noslēgt Romā, no kurienes tālāk lidot uz Āziju, Austrāliju un visbeidzot nokļūt Jaunzēlandē.

Foto: Shutterstock

"Lai atrastu naktsmājas, mēs izmantosim aplikāciju ''Couch surfing". Ceļosim kājām un stopojot. Plānojam arī izklaidēt cilvēkus, spēlējot ukuleli un dodot iespēju vietējiem ziedot naudu mūsu plāna īstenošanai. Tādējādi krāsim naudu aviobiļetēm, lai tiktu uz mērķi – Jaunzēlandi. Mūsu starta kapitāls būs 200 eiro katram. Līdz šim esam nopirkuši biļetes līdz Ķelnei Vācijā, kur sāksim savu ceļojumu," par plāniem stāsta Kristaps.

Foto: Publicitātes foto

Abi puiši pēc rakstura esot ļoti dažādi, bet, iespējams, tieši tāpēc tik labi viens otru papildinot un veiksmīgi strādājot kopā. Kristaps pavadot neskaitāmas stundas pie datora, lai visas trakās idejas tiktu realizētas skatāmā formātā – izveidojis ceļojuma mājaslapu un vizualizējis tā maršrutu. Bet Uldis atbildot par to, lai viss tiktu atspoguļots sociālajos medijos, un esot lapas "mākslinieciskais direktors", kuram izdodas no pavisam vienkārša uzmetuma izveidot gruntīgu stāstu. Tāpat viņš ir kaislīgs fotogrāfs.

Līdz šim puišiem nav sanācis daudz ceļot, bet tas nenozīmē, ka viņi nav bijuši ārzemēs. Tā kā abi dzīvo pierobežas pilsētā Salacgrīvā, tad līdz Igaunijai aizbraukt ir tuvāk nekā uz Rīgu, un abi to apceļojuši un iepazinuši visai labi. Kristaps bijis arī Turcijā, bet Uldis devies pavisam spontānā ceļojumā uz Vāciju.

Foto: Uldis Ļesņičijs

"Pirmais no maniem ceļojumiem bija pavisam spontāns – 2012. gadā mūsu skolā viesojās luterāņu organizācija, neatceros, kā viņi sevi dēvēja, bet atceros, ka šī organizācija ir globāla. Pēc šīs prezentācijas viņi piedāvāja doties pilnībā atmaksātā ceļojumā uz Vāciju, uz festivālu "Peace Academy", vienīgā prasība bija angļu valodas zināšanas, tāpēc, protams, piekritu. Tikai izbraukšanas dienā sapratu, ka šis būs ceļojums ar cilvēkiem, kuri ir pievērsušies ticībai, kas no sākuma likās dīvaini, jo pats neesmu kristīts un nebija bijusi saskarsme ar baznīcām. Tomēr jau pirmajos brīžos sapratu, ka esmu pareizajā vietā – starp pozitīviem un inteliģentiem cilvēkiem," atceras Uldis. "Uz Vāciju, Drēzdeni, braucām grupā deviņi cilvēki ar diviem busiņiem caur Lietuvu un Poliju, vakarā, sasniedzot Poliju, nakšņojām ļoti skaistā baznīcā. No rīta turpinājām ceļu un pievakarē sasniedzām Vāciju, iekārtojāmies uz prāmīša, kas bija mūsu mājas turpmākās sešas dienas. Pirmo dienu sākām ļoti agri – pulksten sešos – ar svētrītu, baznīcas tornī ar skatu pāri visai pilsētai, pēc tam devāmies īsā pastaigā pa pilsētu un tad sekoja festivāla atklāšana. Šajā festivālā piedalījās dažādu valstu delegācijas no gandrīz 40 valstīm, jau pirmajā festivāla dienā iepazinos ar ļoti daudz jauniem cilvēkiem, kuri, dienām ejot, kļuva par ļoti labiem draugiem. Diemžēl, kā jau viss labais, arī šīs dienas ļoti ātri pagāja. Šis ceļojums deva man ļoti daudz pozitīvu, neaizmirstamu atmiņu, ļoti spēcīgu pieredzi valodas pielietojumā, kā arī mainīja manu dzīves uztveri, un tajā brīdī es sapratu, ka manī iedegās dzirksts, kuru iespējams apslāpēt ceļojot," saka jaunietis.

Ideja par kopīgu ceļojumu, kas ļautu apskatīt pasauli, abiem puišiem radusies, kad vasarā devušies pārgājienā gar Salacas krastu, ņemot līdzi tikai pašu nepieciešamāko. Tagad apņemšanās ir nostabilizējusies, maršruts nosprausts un atlicis tikai nedaudz laika, līdz ceļojums sāksies.

Foto: Shutterstock

Arī "Turismagids" sekos līdzi abu ceļam, publicējot īsas reportāžas par to, kā viņiem veiksies un vai izdosies sasniegt nosprausto mērķi – Jaunzēlandi.

Vairāk informācijas par uzņēmīgo jauniešu plāniem var atrast viņu jaunizveidotajā mājaslapā, kur publicēts arī aicinājums palīdzēt īstenot abu sapni: www.rthtrips.com