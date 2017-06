Latviešu 'ugunsdzēsējs' Vjetnamā: ar cīņu pret birokrātiju sākas ekspedīcija Lao Cai-Rīga

8. jūnijā uz Vjetnamu devās seši autoekspedīcijas dalībnieki, kuru mērķis ir atgādāt atpakaļ uz Rīgu no Lao Cai, pirms vairāk nekā septiņiem gadiem tur pamesto autoekspedīcijas "Rīga – Melburna" mašīnu – ekspedīcijas vajadzībām pārbūvēto "ugunsdzēsēju " "Mercedes Benz". Par to, kā "ugunsdzēsējs" iesprūda uz Vjetnamas robežas lasiet šeit, bet to, kā to izdevās iedarbināt pēc septiņus gadus ilgas stāvēšanas – šeit.

Ekspedīcijas "Lao Cai – Rīga 2017" dalībnieki, kas piedalīsies pirmajā posmā, cauri Ķīnai un Mongolijai līdz Ulanbatorai ir Harijs Sils – ekspedīcijas vadītājs, Agita Baltgalve – austrumu valodu speciāliste, Juris Paulovičs – autovadītājs, mehāniķis, Jānis Kļaviņš – autovadītājs, mehāniķis, Visvaldis Šteinbergs – autovadītājs, mehāniķis, Jānis Indriks – videooperators, un Andris Skrūskops – ceļotājs, ekspedīcijas atbalstītājs.

Lūk, Harija Sila pirmā vēstule no Vjetnamas, kā veicas ar auto sagatavošanu ceļam un izpestīšanu no vjetnamiešu birokrātiem!

"Uz Lao Cai no Hanojas mēs devāmies ar vilcienu, kur ieradāmies 10. jūnijā agri no rīta un bez kavēšanās uzreiz devāmies pie "ugunsdzēsēja", lai uzsāktu mašīnas remonta un apkopes darbus. Ceļojums līdz šim noritēja bez starpgadījumiem, ja neskaita to, ka Hanojā nācās pāris stundas pacīnīties, lai no kravas noliktavas dabūtu ārā mašīnas riteņa disku, ko bijām jau iepriekš atsūtījuši. Tas bija nepieciešams, jo, stāvot Lao Cai muitas laukumā, "ugunsdzēsējs" bija apzagts un izdemolēts. Viens no būtiskākajiem zaudējumiem bija rezerves ritenis.

Foto: Jānis Indriks

Pirmā diena Lao Cai pagāja necerēti veiksmīgi. Pateicoties ekspedīcijas dalībnieku un vietējo palīgu pūlēm, uz vakara pusi mašīna jau nosacīti bija braukšanas kārtībā. Vienas dienas laikā tika pilnībā pārbūvēta degvielas padeves sistēma, no jauna tika pārvilkta visa elektroinstalācija un uzstādīts papildus apgaismojums, tika nopirktas un uzmontētas divas jaunas riepas, kā arī veikta virkne citu remontdarbu. Jau pēcpusdienā mašīnu atkal varēja iedarbināt ar starteri, un mēs varējām pārliecināties, ka visi mašīnas galvenie agregāti ir darboties spējīgi. Mūsu lielākās bažas bija par to, vai izdosies saremontēt mašīnas bremžu sistēmu, bet tas izdevās, veicot pavisam nelielus remontdarbus. Pirmajā dienā lielākās grūtības sagādāja tas, ka jāstrādā somu pirts apstākļos. Ap dienas vidu gaisa temperatūra tuvojās 40 grādiem, turklāt šeit katru dienu līst un ir paaugstināts mitrums.

Lao Cai ir pierobežas pilsēta, un īstā dzīve šeit sākās pēc tumsas iestāšanās. Tad visur uz ielas atveras mazi krodziņi, kas pārsvarā piedāvā dažādas uz iesmiņiem sadurtas vjetnamiešu delikateses, ko pēc grūtās darba dienas "somu pirtī" varam nesteidzīgi izbaudīt kopā ar aukstu vjetnamiešu alu. Pa dienu šādos apstākļos ēst nevienam negribas, tāpēc vakarā apetīte mums ir laba.

11. jūnija rītā līst, bet tas mums patīk labāk, nekā cepšanās saulē. Diena paiet, turpinot mašīnas remontdarbus. Būtiskākais šīs dienas sasniegums – "ugunsdzēsējs" tiek pie jauna izpūtēja klusinātāja bunduļa, ko, asistējot Jurim Paulovičam, izgatavo vjetnamiešu meistars. Caurs izpūtējs varbūt arī nav būtiskākais mašīnas defekts, bet iepriekšējo ekspedīciju pieredze rāda, ka mašīnas salons var pamazām pārvērsties par "gāzes kameru".

Foto: Jānis Indriks

Mūsu labo noskaņojumu par to, ka veiksmīgi norit mašīnas remonta un sagatavošanas darbi, šobrīd visvairāk bojā tas, ka vjetnamieši, šķiet, atkal mēģinās no mums pieprasīt naudu par mašīnas stāvēšanu muitas laukumā – 5700 ASV dolārus (5088 eiro), kaut arī martā panācām vienošanos, ka nekas nebūs jāmaksā. Un par ko gan mums būtu jāmaksā, ja, atrodoties šajā laukumā, "ugunsdzēsējs" tika apzagts un izdemolēts? Par laimi, varasvīriem ir brīvdienas un viņi mums strādāt netraucē. Rīt par šo jautājumu paredzamas sarunas, kur piekāpties netaisāmies.

12. jūnijs

Mums par izlaišanu no Vjetnamas tika pieprasīti 5600 eiro. Šodien visu dienu kaulējāmies ar dažādiem varas iestāžu pārstāvjiem un nokaulējām uz 1000 eiro. Tas bija iespējams tikai, tēlojot nabadziņus, kuriem galīgi nav naudas. Turklāt jādarbojas +40 grādos."

Komanda un Harijs Sils personīgi pateicas esošajiem autoekspedīcijas "Lao Cai – Rīga 2017" atbalstītājiem, kas daļēji mums palīdz segt ekspedīcijas izdevumus. Tāpat esam ļoti pateicīgi Latvijas Automobiļu federācijai, ar kuras palīdzību mūsu atbalstītāji saņem likumā noteiktās nodokļu atlaides. Arī turpmāk būsim pateicīgi par jebkādu finansiālu atbalstu "ugunsdzēsēja" glābšanas ekspedīcijai!

Mūsu atbalstītāji: Juris Jansons, "MASS PORTAL", "Winstaco", "Autoplus", Veikals "Virsotne", Ķīnas Tautas republikas vēstniecība Latvijā, GoPro, "DJI Latvija" ,"LP Technics", "SB Siltumtehnika","Lāma","Artium","Rīgas Mērniecības birojs". Informatīvie atbalstītāji www.delfi.lv un www.iauto.lv .

HARIJS SILS

Autoekspedīcijas "Lao Cai – Rīga 2017" vadītājs

harijs.sils@gmail.com

Mob.tālr.: +371 29515086