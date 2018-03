Latviete starp ārzemniekiem: studentes pieredze apmaiņas programmā Spānijā

Dzīve mēdz apmest kūleņus par 180 grādiem brīžos, kad to vismazāk gaidām. Tā notika arī studentes, 22 gadus jaunas sievietes Klēras Dilbas ikdienā, kad personīgu apstākļu dēļ viņa nedaudz vairāk nekā pirms pus gada nolēma kaut uz brīdi mainīt apkārtējo vidi un ļauties spontāniem piedzīvojumiem. Kā viņa pati saka, pieteikšanās apmaiņas programmai "Erasmus" ir bijis nepārdomāts, taču pārsteidzoši labs solis – pēc brīža biļete jau bija kabatā, un viņa devās iepazīt tuvāk vilinošo Spāniju.

Klēra šobrīd studē Rīgas Stradiņa universitātē, un pēc pāris mēnešiem aizstāvēs bakalauru, lai iegūtu grādu fizioterapijā. Tieši tāpēc lielu daļu no Spānijā pavadītajiem četriem mēnešiem viņa bija praksē vairākās Valensijas klīnikās. Taču, kas tas būtu par ceļojumu, ja netiktu apskatīta skaistā daba, pabūts naksnīgos pārgājienos, atrastas neparastas vietas, kas liek pārliecināties, ka pasaulē ir tik daudz skaistu nostūru, kuros gribas vēl pabūt?

Iespējams, šis stāsts var iedvesmot doties atvaļinājumā uz Spāniju jau nākamajās brīvdienās. Iespējams, tas var kādu rosināt domāt par došanos apmaiņas programmā. Bet tagad par visu pēc kārtas!

Dzīvokļa meklēšana

"Nekad nebiju dzīvojusi kopā ar kādu citu, izņemot savu ģimeni, kur nu vēl nepazīstamiem cilvēkiem. "Erasmus" programmās bieži vairāki studenti īrē dzīvokli kopā, un tā tas bija arī manā gadījumā. Biju pieteikusies grupai feisbukā, kur Valensijā dažādi studenti meklē dzīvokļus un ierakstījusi sludinājumu, ka meklēju dzīvokli vai, pareizāk sakot, istabu, ko īrēt.

Kādā vakarā mani uzrunāja students no Vācijas un piedāvāja dzīvot kopā. Tā mēs atradām dzīvokli, kurā beigās bijām pieci cilvēki – es no Latvijas, meitene no Lielbritānijas, meitene no Spānijas, kā arī divi puiši – attiecīgi no Vācijas un Bulgārijas. Dzīvošana kopā pieciem nepazīstamiem un ļoti atšķirīgiem cilvēkiem nebūt nav tīrie ziediņi. Taču ar laiku pierod, un patiesībā esmu ieguvusi ļoti jaukus draugus, pie kuriem jebkurā brīdī varu braukt ciemos."

