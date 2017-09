Latvietis džungļos: klejotājs Raimonds Gudrups, kas par mājām sauc arī Meksiku

Raimonds Gudrups jeb Ray Gudrups, kā teikts viņa "Facebook" profilā, pirms 10 gadiem pameta darbu gūzmu Rīgā un nopirka vienvirziena biļeti uz Meksiku. Tagad, sēžot Rīgas kafejnīcā, viņš to sauc par savu labāko lēmumu, kas ļāvis atklāt pašam sevi, turklāt pēc gadiem, atlaižoties šūpuļkrēslā, netrūks, ko mazbērniem stāstīt. Nesen viņš atgriezies no ekspedīcijas Gvatemalas džungļos, kur divus itāļus vedis atrast senas piramīdas. Tagad Raimonda tuvākais mērķis ir paša sarakstīta un izdota grāmata par piedzīvoto un to, kā ceļošana viņu mainījusi. Tā dienasgaismu ieraudzīšot pirms Ziemassvētkiem.