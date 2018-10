Lielais Igaunijas loks: ceļotājas piezīmes, apmeklējot kaimiņzemes muižas un parkus

Igaunijā ir ko redzēt, sajust un izbaudīt - visu iepriekš minēto iespējams apvienot, apmeklējot kaimiņvalsts pilis, muižas un parkus. Kādi tie īsti ir un ko vērts apskatīt? Savos iespaidos, septembrī apmeklējot Igaunijas pilis un muižas, dalās Vineta Radziņa, kuras sirdī ceļošanai ir īpaša vieta.

Vineta pēc profesijas ir ainavu dizainere, tāpēc savā pieredzes stāstā, kuru publicēja vietnē "Facebook", vairāk pievērsusies apkārtnes - parku, dārzu, siltumnīcu, garšaugu dobju, aleju un oranžēriju aprakstīšanai . Kā viņa pati saka: "Rudens krāsu košums šobrīd ir pilnā sparā. Lūk, maršruts vienai nedēļas nogalei – ar skaistām muižām, koptiem muižu parkiem, meža muzejiem un zirgu pajūgiem. No Igaunijas pierobežas netālu no Valgas līdz Somu jūras līcim un atpakaļ caur Rūjienu."

Sangastes pils un parks

''Sangastes pils (Sangaste loss) un tās parks ir viens no izcilākajiem historisma paraugiem Baltijā. Pili projektēja arhitekts Oto Piuss Hipiuss, iedvesmojoties no slavenās Vindzoras pils, kura ir britu monarhijas rezidence, karalisko vizīšu norises vieta un karalienes brīvdienu māja.

Foto: Vineta Radziņa

Muižas pēdējais īpašnieks Fridriks fon Bergs (1845.-1938.) bija pazīstams graudaugu selekcionārs. 19. gadsimta beigās viņš izveidoja vietējiem apstākļiem piemērotu rudzu šķirni ''Sangaste''. Tāpat viņš bija viens no pirmajiem automobiļu īpašniekiem Livonijā.

Parks grāfa Berga laikā aizņēma 57 hektārus, un tajā auga ap 500 dendroloģiskiem retumiem, no kuriem pašlaik saglabājusies aptuveni puse. Priecē tas, ka parks un pils nav ''uz fikso sačibināti". Atjaunošana notiek pamazām, saudzīgi. Parks veidots, sadalot to sešās sekcijās pēc augu izcelšanās vietas - Sibīrijas, Austrumāzijas, Ziemeļamerikas, Igaunijas, Eiropas un Dienvideiropas . Lielisks skats uz muižas kompleksu paverās arī no muižas torņa.