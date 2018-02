Lietuvietis, kas gadu pavadījis ceļojot: dzīve ir īsa – kāpēc izniekot kaut sekundi?

Par ceļotāju Jākobu Lukaiti no Lietuvas pērn rakstīja lielākie pasaules mediji, jo viņš publicēja fotogrāfijas un video no ekskursijas uz Ziemeļkoreju. Tomēr tas ir tikai viens no viņa daudzajiem ceļojumiem pēdējā gada laikā. Lūk, viņa stāsts par ceļošanu kā dzīvesveidu.

Īsi pirms 2017. gada sagaidīšanas Jākobs cieta nelaimes gadījumā, braucot ar motociklu – viņam uzbrauca automašīna, kuru vadīja piedzēries šoferis. No gūtajām traumām puisis nonāca slimnīcā, kur cīnījies par savu dzīvību, pārcietis četru stundu ilgu plastisko operāciju, bet, kā pats atzīst, "biju ļoti priecīgs un pateicīgs, ka esmu dzīvs". Par šo nelaimīgo atgadījumu vairāk var lasīt šeit. Slimnīcā viņš sev apsolījis, ka turpmākās dienas dzīvošot tā, it kā katra būtu pēdējā. Tā nu viņa 2017. gads kļuvis par labāko gadu līdz šim. Savā videoblogā vietnē "Youtube" Jākobs publicējis nelielu filmiņu par saviem piedzīvojumiem. Foto: Jākobs Laukaitis Kad viņu izrakstīja no slimnīcas, Jākobs devies trakā piedzīvojumā – piecu dienu laikā apceļojis trīs kontinentus un vairākas valstis – Taizemi, Ēģipti, Kipru, Apvienotos Arābu Emirātus un Indonēziju. Par ūdenskritumiem, kāpieniem vulkānos, jauniem draugiem un laivu braucieniem var lasīt šeit. Pēc tam puisis devies uz Austrāliju – arī tur piedzīvots ļoti daudz – kalnos kāpšana, sērfošana smiltīs, lēkšana no klintīm. Jākobs vēlējies Austrālijā pavadīt mazliet vairāk par divām nedēļām, taču bija jādodas tālāk, jo viņš gribējis piepildīt savu kvēlo sapni – ceļojumu uz Jaunzēlandi. Foto: Jākobs Laukaitis Jaunzēlandē lietuvietis iegādājās vecu mašīnu, ar kuru sešas nedēļas pavadīja ceļā, lai apskatītu abas salas. Šajā laikā viņš nobraucis gandrīz 8000 kilometrus. "Jaunzēlande ir viena no manām mīļākajām vietām pasaulē, jo šeit var atrast visu, ko vēlies – sākot no vulkāniem un kalniem, beidzot ar upēm un ezeriem, maziem ciemiem un lielām pilsētām, alām un vēl daudz ko citu! Es turpināju prātot, vai šī ir realitāte, vai arī es sapņoju! Šis būs piedzīvojums, ko atcerēšos līdz mūža beigām." Vairāk lasiet šeit. Foto: Jākobs Laukaitis Lai gan Jaunzēlandē skaistu skatu un piedzīvojumu netrūka, Jākobam pēc sešām nedēļām sāka pietrūkt Āzija, tāpēc tālāk viņš devās uz Honkongu. Pēc staigāšanas pa māju jumtiem Honkongā un pilsētas apskatīšanas tālākais ceļš aizvedis līdz Taivānai, kur, nedaudz noguris no pasaules apceļošanas, viņš noīrējis mazu dzīvoklīti un nodzīvojis tur pusotru mēnesi. Taivānā puisis sportojis, lasījis grāmatas, protams, atvēlot laiku arī atpūtai un piedzīvojumiem ar draugiem. Tur Jākobs nosvinējis arī savu 23. dzimšanas dienu un uzkāpis augstākajā Taivānas virsotnē. Kā pats atzīst, ka, esot vienā un tajā pašā vietā, var palikt garlaicīgi, tāpēc ceļotājs jau atkal devies tālāk uz Dienvidkoreju. Dienvidkorejā viņš bija 10 dienas, bet tālāk devās uz Nepālu, kur pavadīja laiku ar savu māsu un uzkāpa pasaules augstākajā virsotnē Everestā. Par to lasiet šeit. Varētu šķist, ka lietuvietim piedzīvojumu gana un beidzot laiks doties atpakaļ uz mūsu kaimiņvalsti, bet, protams, Jākobs nedomāja mest mieru ceļošanai. Nākamais galamērķis – Indijas galvaspilsēta. Tur ar draugiem puisis devās ar motocikliem Himalajos. Šeit viņi piedzīvoja pamatīgu sniega vētru un aukstumu, tomēr atzīst: "Pēc gada, pieciem, desmit, kad uz visu atskatīšos, es to atcerēšos kā vienu traku piedzīvojumu." Pēc tam viņš devies uz Mumbaju, kurā pabijis jau pirms pāris gadiem (vairāk šeit). Pēc ceļojuma tolaik Jākobam radušies daudzi jautājumi par un ap šo vietu, tāpēc nolēmis, ka arī šajā reizē jādodas atpakaļ rast atbildes. Piecas dienas pavadījis graustu rajonā, viņš iemantojis vietējo uzticību, kuri kļuvuši par viņa draugiem. Foto: Privātais arhīvs Pēc Indijas ceļojuma Jākobs vēlējies mazliet atvilkt elpu no ceļošanas, tāpēc mēnesi pavadījis Bangkokā. Bet... Jau atkal ceļotājam kļuvis garlaicīgi, tāpēc devies tālāk uz Indonēziju, kur nosvinējis laba drauga kāzas. Pēc tam ceļi veduši uz Indonēzijas salu Sumbavu, kurā nobraucis aptuveni tūkstoš kilometrus ar motociklu. "Visa ceļojuma laikā uz salas nesatiku nevienu citu tūristu! Tikai es, daba, vietējie cilvēki." Pēc tam divas nedēļas Jākobs ceļoja un iepazina Irānas kultūru un vēsturi, jo daudz par šo valsti nav zinājis. Un pēc Irānas sekojis ceļojums uz krāšņo Dubaiju, kur lietuvietis lēcis ar izpletni. Pēc Dubaijas tika apskatīta Omāna – 10 dienas, iepazīstot arī šo valsti. Tālāk jau ceļš aizveda uz nākamo vietu – Jordāniju. "Tur bija skaisti, Petrā redzēsiet iespaidīgākos skatus savā dzīvē un Nāves jūrā piedzīvosiet dīvainākās sajūtas. Divas nedēļas Jordānijā bija kas iespaidīgs!" Pēc Jordānijas ceļojuma Jākobs devās uz pēdējo 2017. gada galamērķi – Turciju. Šis bijis īpašs piedzīvojums, jo Jākobs saviem vecākiem kāzu jubilejas gadadienā uzdāvinājis biļetes uz šo valsti. Pārsteigumu radīja tas, ka Jākobs pavēstīja, ka pats tomēr nevarēs piebiedroties, tomēr brīdī, kad vecāki devās uz viesnīcas numuriņu, tur viņus sagaidīja arī pats dēls. Pēc nedēļas ceļošanas pa Turciju, Jākobs beidzot atgriezās savā dzimtajā valstī Lietuvā, kur sagaidījis 2018. gadu. "Kaut arī 2016. gada beigās es gandrīz zaudēju savu dzīvību, es domāju, ka 2017. gadu padarīju par labāko manā mūžā. Divas atziņas, kuras esmu ieguvis – bieži vien dažādas grūtības patiesībā ir svētība, kā arī - dzīve ir īsa – kāpēc izniekot kaut sekundi?!"