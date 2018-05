Mājīgi neatklātā Dienvidamerika: Peru mazo ciemu šarms latviešu ceļotāju acīm

Ray Gudrups

"How to fall in love with the Earth. Welcome to Peru" jeb "Kā iemīlēties pasaulē" – ir jauns, avantūrisks projekts, kura dalībnieki ir pieredzējušie ceļotāji un pasaules sajūtu izzinātāji – Ray (Raimonds) Gudrups, Ritvars Ozoliņš un Solveiga Ozola-Ozoliņa. Viņi jau pabijuši gan Maču Pikču, gan stikla kapsulviesnīcā pie klints sienas un noprovējuši tautas medicīnas līdzekļus, bet pašlaik dodas tajā, kas ceļojumu pārvērš piedzīvojumā, – klejojumā pa laukiem un mazajiem ciemiem.