Makao - vai tikai Ķīnas kazino lielpilsēta?

Latviešu ceļotāju pāris Alīna un Jēkabs pēdējos gados īpaši pievērsušies Āzijas apskatīšanai, un viena no neparastākajām vietām, ko viņi apmeklējuši šajā pasaules daļā, ir Makao.

Lai arī Makao ir savs ģerbonis un karogs, Makao tomēr ir īpašs administratīvais reģions Ķīnā, nevis suverēna valsts. Šī teritorija ir piemērs Ķīnas "viena valsts-divas sistēmas" principam. Tādas teritorijas kā Makao un Honkonga, lai arī ir daļa no Ķīnas, tomēr var pat uzturēt atsevišķas diplomātiskās attiecības ar citām valstīm. Ko tas nozīmē tūristiem? Piemēram, lai arī latviešiem ir nepieciešama vīza, lai apmeklētu Ķīnu, tomēr ar Makao Latvijai ir bezvīzu režīms.

Lūk, Alīnas stāsts par Makao, ko Jēkabs iemūžinājis skaistās fotogrāfijās.

Vislabākā pilsēta vai tomēr statistika melo?

Foto: Jēkabs Andrušaitis



Izrādās, Makao ir visblīvāk apdzīvotā teritorija pasaulē - vien 30,3 kvadrātkilometru lielajā teritorijā dzīvo vairāk nekā 630 tūkstošiem iedzīvotāju. Ielās uzraksti šeit ir ķīniešu un... portugāļu valodā! Jau kopš 16. gadsimta šī bija teritorija, kas galvenokārt interesēja portugāļus, jo Makao bija izdevīga atrašanās vieta ostai.

Sākotnēji portugāļiem šeit nekas nepiederēja, taču pēc Pirmā opija kara Portugāle okupēja Taipas un Koloanes salas un noslēdza līgumu ar Ķīnu par šīs teritorijas piederību Portugālei. Jau 1949. gadā sākās runas par Makao nodošanu Ķīnai. Makao bija pēdējā Eiropas kolonija Āzijā un vienošanās par pievienošanu Ķīnai stājās spēkā 1999. gadā. Bet līdz pat 2049. gadam Makao darbosies ar autonomām tiesībām. Reģiona ekonomikai šī situācija ir nākusi par labu – ja kādreiz Makao varēja saukt par Āzijas Lasvegasu, tad tagad drīzāk jāsaka, ka ir otrādi, jo Lasvegasa nobāl, salīdzinot ar kazino industrijas apgrozījumu Makao. Šī ir arī viena no bagātākajām teritorijām pasaulē, jo IKP uz iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes ir lielākais pasaulē, un te iedzīvotājiem ir ceturtais ilgākais mūžs pasaulē. Tā vien šķiet, ka Makao ir laba vieta, kur dzīvot, tomēr apskatot vienkāršo iedzīvotāju mājas pilsētas centrā, tā vis vairs nešķiet.

Ierodoties Makao

Foto: Jēkabs Andrušaitis



Vairums tūristu uz Makao atbrauc tikai vienas dienas ekskursijā, ar prāmi no Honkongas. Mēs ierodamies Makao no Guandžou Ķīnā, ar autobusu. Autobuss gan nebrauc iekšā Makao, bet gan apstājas Žuhai, un tālāk jāiet kājām. Izkāpjot no autobusa, apmulstam - kur jāiet tālāk? Izrādās, robežkontroles punkts ir paliels tirdzniecības centrs, kura sortiments mazliet atgādina Centrāltirgus būdiņas Rīgā. Lai tiktu uz Makao, jākāpj uz otro stāvu. Tad sākas labirintu gājiens, kur mērojam kilometrus caur dažādiem lenšu iežogojumiem, tuneļiem, kāpnēm ar simts pakāpieniem, līdz beidzot tiekam līdz Ķīnas un Makao robežkontrolei.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Pie robežas uzreiz samainām dažas Ķīnas juaņas uz Makao patakām. Jā, šeit tāpat kā Honkongā ir sava valūta. Visur gan var norēķināties arī juaņās un Honkongas dolāros, tikai jāpievērš uzmanība maiņas kursam.

Pilsētas centrā visur var aiziet kājām, un var arī veiksmīgi izvairīties no taksometru izmantošanas tālākiem braucieniem, jo vairumam lielo viesnīcu ir savi transferbusiņi, kurus izmanto visi, neatkarīgi no tā, vai tiešām dzīvo konkrētajā viesnīcā. Šādi autobusi brauc arī no pilsētas centra uz kazino un uz Makao torni. Ja tomēr brauc ar taksometru, kredītkartes tajos nepieņem, un bieži gadās, ka šoferis runā tikai ķīniešu valodā. Neskatoties uz to, ka Makao bija portugāļu kolonija, braukšana šeit ir pa kreiso ceļa pusi, tāpat kā Honkongā. Ķīnā brauc pa ceļa labo pusi.

Kultūra un kazino

Foto: Jēkabs Andrušaitis



Makao centrs ir kā sajaukums starp Ķīnu un Eiropu. Senatnīgas baznīcas un krāšņas ēkas, turpat mazas ieliņas, kur uz auklām žūst apakšbikses un kāds brauc ar riteni, pārvadājot milzīgas kastes. Brīžiem nebūt nepateiksi, ka esi bijušajā Eiropas kolonijā. Makao vēsturiskais centrs ir iespaidīgs, un kopš 2005. gada ir UNESCO pasaules mantojumu sarakstā. Te ir ap divdesmit vēsturiskām vietām, kuras ir vērts redzēt. Baznīcas, teātri, tempļi, un arī nocietinājums, kurā atrodas Makao muzejs un no kura paveras panorāmas skats uz visu Makao pilsētu.

Vairums gan brauc uz Makao tikai kazino dēļ, jo ne velti "Tripadvisor" ieteiktākā Makao atrakcija ir kazino "The Venetian", kas iekštelpās izskatās pēc Venēcijas. Kazino ir gana iespaidīgs, pēcpusdienas saules krāsas griesti ar mākoņiem, uzzīmēti namiņi, kur iekšā dārgu zīmolu veikali (tie gan ir īsti!), un pa vidu ūdens kanāls, kur ķīniešu gondoljeri par samaksu izvizinās pasažierus. Visiespaidīgākās gan šķiet projekcijas uz kazino galvenās fasādes, kur noslēgumā tiek pūsts mākslīgais sniegs, tādēļ visa zeme klāta ar lipīgu pūderi. Kāzinieki izmanto šo vietu fotosesijām, tūristi fotografējas zem krāšņajiem griestiem un nepamet sajūta, ka ir cilvēki, kas visu atvaļinājuma laiku nemaz neiziet no šī milzīgā kazino.

Gaismas festivāls, un ko pasākt bez kazino?

Foto: Jēkabs Andrušaitis



Lai arī Makao ir slavena tieši ar kazino, šeit ir ārkārtīgi daudz citu apskates vietu. "Grand Prix" un citi muzeji, Zinātnes centrs, Taipas un Koloanes mazie, autentiskie ciematiņi. Vienas dienas ekskursijā no Honkongas to visu noteikti nevar pagūt apskatīt.

Makao raksturīga burzma - daudzi no ielās sastaptajiem cilvēkiem ir vieglā žvingulī, skaļi smejas, pat dzied, teju katram tūristam te ir pašiņmiets un dzīve sit augstu vilni. Kopumā gan Makao šķiet par diezgan turīgu cilvēku atpūtas vietu esam. Ļoti dārgo zīmolu veikali tikai pastiprina šo iespaidu.

Esam atbraukuši īsi pirms Ziemassvētkiem, šeit tas ir gaismas festivāla laiks. Noskatāmies krāšņu projekciju pie Sv.Pāvila baznīcas drupām. Uz fasādes ņirb gaisma, un policija kontrolē gājēju un automašīnu plūsmu pie kāpnēm, lai nodrošinātu, ka neviens nesavainojas, vērojot šovu. Ar interesi skatāmies, kā kāda ģimene, kas dzīvo dzīvoklī blakus kāpnēm, nepievērš ne mazāko uzmanību ārpusē notiekošajam, un skatās televizoru.

Sv.Pāvila baznīcas drupas ir viena no iespaidīgākajām apskates vietām Makao no vēsturiskā skatu punkta. Baznīcu 17. gadsimtā cēluši jezuīti, bet pie fasādes strādājuši japāņu kristieši, kas Japānā tika vajāti, tāpēc atbēga uz Makao. Fasādes zīmējumi ir orientālo un kristiešu tradīciju sajaukums, attēlojot kristiešu baznīcas pirmās dienas Āzijā. Tā kā fasāde tagad ir nostiprināta un iekšpusē ir muzejs, tad interesenti var apskatīties arī kapenes un arheoloģiskajos izrakumos atrastos artefaktus.

Gaismas festivāla laikā pastaigājamies pa ieliņām, izejam cauri pilsētas galvenajam laukumam "Largo Do Senado", kur ir gaismiņu tunelis un egle, un šeit savukārt ne uz brīdi nešķiet, ka esi Āzijā. Par Āziju gan atgādina tradicionālā kaltētā gaļa – "bakkwa", kas maksā aptuveni astoņi eiro par 100 gramu šķēli. Šķita, ka tā būs līdzīga amerikāņu "beef jerky", taču te tā ir izgatavota lielās plāksnēs un vajadzīgā izmēra gabalu nogriež ar šķērēm. Garšo pēc negaršīgas desas. No saldiem ēdieniem, ko ieteiktu pamēģināt un kas garšo krietni labāk, ir portugāļu olu tarte – "pasteis de nata".

A-Ma Templis un Makao tornis

Foto: Jēkabs Andrušaitis



Viens no interesantākajiem apskates punktiem Makao ir A-Ma templis, no kura radies Makao nosaukums. Tas celts 1488. gadā un ir viens no slavenākajiem daoistu tempļiem Makao. Tas celts par godu jūrnieku un zvejnieku dievietei Matsu. Templis atrodas kalna pakājē, un lai tiktu līdz augšai, ir jākāpj pa skaistām, līkumotām kāpnēm, no kuru laukumiņiem paveras skats uz lejā esošo templi, kam savukārt ir liels apaļš logs. Te dedzina sveces, kociņus un klanās. Te arī karājas tādas kā cepures formas satīti dedzināmie kociņi, kas kūp un mazliet griežas vējā. Rietumu tūristam gan noteikti būs interesanti templī iegādāties ārkārtīgi skaistas rozā lotosa formas sveces dažādos izmēros.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Turpat netālu no tempļa paveras skats uz kādu citu ļoti iespaidīgu un slavenu celtni – 338 metrus augsto Makao torni. Šī ir vieta, kur no visaugstākās vietas pasaulē var izlēkt ar gumiju (233 metru augstumā). Šāds prieks gan, atkarībā no izvēlētās komplektācijas, var maksāt pat 400 eiro. Bailīgākie vai arī pastaigāties gar pašu malu, pieķēdēti pie troses. Mēs torni izvēlamies vērot no lejas.

Lasi par citiem Alīnas un Jēkaba braucieniem