Marokas krāsas: kā lēti un pašu spēkiem iepazīt šo skaisto Ziemeļāfrikas pērli

Kad apkārtējiem cilvēkiem teicām, ka uz Maroku brauksim trijatā, turklāt visas esam meitenes, daudzi brīdināja par to, ka nebūs droši, līdzi jāņem gāzes baloniņš un vispār tas nav prāta darbs. Taču patiesībā Maroka nemaz nebija tik draudīga. Skaistas pilsētas, okeāna tuvums un, protams, cita kultūra – kāpēc ne? Izmantojot neparasti lētos lidojumu piedāvājumus (kopumā četri lidojumi starp Rīgu, Brēmeni un Fezu vienam cilvēkam izmaksāja nepilnus 40 eiro), nolēmām riskēt un atvaļinājumu novembrī pavadīt Āfrikā. Dzert piparmētru tēju rudens beigās Marokā bija laba izvēle.

Lai arī sākotnēji bijām plānojušas īrēt automašīnu, to tomēr neizdarījām, bet, godīgi sakot, labi vien, ka tā sanāca. Pirmkārt, visas mūsu ieplānotās pilsētas bija sasniedzamas ar sabiedrisko transportu (gan autobusu, gan vilcienu). Otrkārt, nonākot Šefšauenā, atviegloti nopūtāmies par to, ka esam bez sava transportlīdzekļa, jo zilā vecpilsēta atrodas kalnā, turklāt pa to pat nav iespējams pārvietoties ar automašīnu, līdz ar to mums būtu jāprāto par vietu, kur auto atstāt.

Turklāt nav nemaz jālauza galva par Marokas transportlīdzekļu drošību un sakārtotību, un arī tas mūs patīkami pārsteidza. Mājaslapās informācija bija labi saprotama, lai arī brīžiem tā bija tikai franču valodā, un uz visiem paredzētajiem autobusiem un vilcienu paspējām laikus.

Tāpēc turpinājumā – maršruts Marokas apceļošanai sešām dienām. Diemžēl piedzīvojumi tuksnesī šeit nebūs iekļauti, jo tiem gluži vienkārši nebija laika. Tā kā lidojām uz Fezu, kas atrodas Marokas ziemeļu daļā, bet populārākās tuksneša ekskursijas tiek rīkotas dienvidu daļā – pilsētā ar nosaukumu "Merzouga", sapratām, ka viss mūsu Marokas ceļojumam atvēlētais laiks tad tiktu veltīts nokļūšanai uz un no tuksneša, kā arī pārgājieniem ar kamieļiem un visām pārējām izklaidēm. To atstājām nākamajai reizei. Taču aplami būtu domāt, ka bez tuksneša Marokā nav nekā cita. Par to lasi tālāk.