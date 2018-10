Nedēļa aiz Ziemeļu polārā loka – 'Beverīnas roveru' izaicinājums

Krišjānis Pundurs ir 19 gadus vecs valmierietis. Par skautu viņš sevi sauc jau astoņus gadus, darbojoties Valmieras 4. skautu vienībā, tomēr par pilntiesīgu "Beverīnas roveru" cilts dalībnieku kļuva pirms gada, kad viņš deva roveru solījumu. Pavisam nesen Krišjānis kopā ar savu komandu devās izaicinošā ekspedīcijā uz Zviedrijas Karaļa taku, septiņas dienas pavadot kalnos. Kā viņiem gāja, par to turpinājumā.

Beverīnas roveru cilti veido 18 līdz 22 gadus veci jaunieši, kuri ilgstoši darbojušies Valmieras un Kocēnu skautu vienībās. Paši par sevi viņi teic, ka ir jaunieši, kuri atvērti jaunām un trakām idejām. Viņu cilts, kā paši roveri to dēvē, jau iepriekš īstenojusi vairākus vērienīgus projektus. Pirmais lielais piedzīvojums bija 2013. gada ekspedīcija ''Pretī rīta zvaigznei'', kad roveri kājām mēroja visu Latvijas jūras robežu. Turpmākajos gados kanoe laivās mērots ceļš no Gaujas iztekas līdz pat ietekai jūrā, kā arī citi lielāka un mazāka mēroga pasākumi.

Tomēr, neskatoties arī uz to, ka šos pasākumus pārsvarā Krišjānis skatījies tikai bildēs, viņš var diezgan droši apgalvot, ka šovasar veiktā ekspedīcija Zviedrijas ziemeļos pa Karaļa taku (Kungsleden) ir vērienīgākais projekts, ko līdz šim Valmieras un Kocēnu aktīvisti ir īstenojuši.

Foto: Privātais arhīvs

Ideja par to, ka būtu forši aizbraukt uz Zviedrijas Lapzemi un pastaigāt pa kalniem, sākotnēji nāca no "Beverīnas roveru" vadītāja Mārtiņa Bakmaņa, kurš bijis klāt visās cilts aktivitātēs no tās dzimšanas līdz pat šim brīdim. Mārtiņš jau vienreiz bija atstājis savu zābaku nospiedumus Karaļa takā, un vienā no roveru sagaitām padalījās ar iespaidiem par redzēto un piedzīvoto. "Bildes un video mūs visus aizrāva. Mežonīgā, neskartā daba, mutuļojošie strauti, ziemeļbrieži un neizbeidzamie kalni neatstāja šaubas par to, ka mums uz turieni noteikti jāizbrauc! Šķiet, jau ziemas izskaņā tika dots starta šāviens ekspedīcijas ''Aiz Ziemeļu polārā loka – ziemeļu aicinājums'' plānošanai," stāsta Krišjānis.