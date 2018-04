Nenozvanīja modinātājs un aizgulējos pie vārtiem: iemesli, kāpēc cilvēki nokavējuši reisus

Ne velti saka, ka, dodoties uz ārzemēm, lidostās jāierodas jau laicīgi – dzīvē gadīties var visādi, un arī mums pašiem neietekmējamu iemeslu dēļ gaisa kuģis var pacelties ātrāk. Šajā rakstā stāstīsim par dažādiem, reizēm pat amizantiem iemesliem, kāpēc cilvēki nokavējuši savus reisus.

Misēklis ar modinātāju. Šo stāstu portālam "Tūrisma Gids" atklājusi kāda lasītāja. Viņa ceļojusi no Milānas uz Rīgu un lidojumu nokavējusi, jo nav nozvanījis modinātājs. Patiesībā šajā gadījumā nevar vainot ierīci, jo pati bija aizmirsusi modinātāju uzlikt – iepriekšējā vakarā bija kārtīgi baudīta dzīve un kopā ar nogurumu acis aizvērušās ciet ātrāk, kā pirkst paspējuši saspiest celšanās laiku telefonā.

Autobusa nokavēšana vai neīstā izvēlēšanās. Esot ārzemēs, apmaldīties patiesi nav ļoti sarežģīti, ja visu laiku jāvelk līdzi smagā bagāža, jāpieskata vērtslietas u.c. Bieži vien cilvēki nokavē lidojumus, jo iekāpj nepareizajā transportā un 40 minūšu garumā dodas nepareizajā virzienā. Vēl, protams, arī ceļotājiem gadījies, ka transports, kuram jāaizved līdz lidostai, kavē. Stresa situācijā alternatīvu atrast var būt patiesi sarežģīti!

Aizgulēšanās pie vārtiem. Arī šis stāsts ir no kāda "Tūrisma Gids" lasītāja piedzīvojumu lādītes – ceļotājs devās no Kopenhāgenas uz Rīgu. Lidmašīna bija agri no rīta, tāpēc pats bija nolēmis, ka nerezervēs numuriņu viesnīcā, bet nakšņos lidostā. Nonācis pie īstajiem vārtiem, viņš gribējis nosnausties, un uzlicis modinātāju nevis uz laiku, kad jākāpj lidmašīnā, bet jau pacelšanās brīdi. Kad pamodies, uzzinājis, ka lidmašīna jau ir prom, un nācies pirkt jaunu biļeti.

Kad iemalkots par daudz stiprā dzēriena. Nereti ceļotāji pirms kāpšanas lidmašīnā nolemj iemalkot kādu dzērienu, piemēram, atzīmējot atvaļinājuma sākšanos. Reizēm cilvēkiem zūd laika un arī mēra izjūta, tāpēc jautrā garastāvoklī par lidojumu var pat piemirsties (ja blakus nav kāds, kurš par to atgādinātu). Taču biežāk gan cilvēki, kuri lietojuši pārāk daudz alkohola, netiek ielaisti lidmašīnā, jo to konstatējis kāds no apkalpes locekļiem – šī iemesla dēļ labāk pagaidīt ar dzīves svinēšanu pēc iekāpšanas lidaparātā vai nonākšanas galamērķī.

Nederīga pase. Šādā situācijā var nonākt pat vispunktuālākais ceļotājs, ja laicīgi neapskatās pases derīguma termiņu. Svarīgi arī atcerēties, ka pasei jābūt ne tikai derīgai izlidošanas brīdī, bet arī konkrētu laika posmu uz priekšu (trīs vai sešus mēnešus, atkarīgs no izvēlētā galamērķa).

Ierašanās nepareizajā dienā. Kā zināms, zemeslode ir sadalīta laika joslās, tāpēc, skaitot no nulles meridiāna pa labi un kreisi, dažādās vietās atšķiras pulksteņa laiks. Tieši šī iemesla dēļ svarīgi sekot līdzi laikiem un datumiem, kas rakstīti uz biļetes – diezgan bieži gadījies dzirdēt par neuzmanīgiem tūristiem, kuri laika zonu maiņas dēļ nopirkuši biļeti uz nepareizo dienu un ieradušies neīstajā laikā.

Apjukums ar lidostām. Lielajās pilsētā var nākties saskarties ar situāciju, ka ir nevis tikai viena, bet vairākas lidostas, no kurām iespējami reisi. "Flyer Talk" cilvēki dalās pieredze, ka patiesi tā var gadīties, jo daudzās vietās neraksta konkrēto lidostu, bet gan pilsētu, piemēram, Frankfurte. Jāpārbauda divreiz!

Rakstā izmantota informācija no "The Vacation Times", "Thrillist" un "Flyer Talk".