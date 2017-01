Daudzu lasītāju sašutumu izraisīja stāsts, ko publicējām "Delfi Aculiecinieks", par Alīnas nedienām aizvadītā gada izskaņā. Viņa devās medusmēnesī, bet jaunais "airBaltic" gaisa kuģis CS300 miglas dēļ nevarēja nolaisties galamērķī Parīzē un to pārvirzīja uz Frankfurti, tādēļ Alina palika bez ieplānotā medusmēneša Vjetnamā un pazaudēja 3000 eiro, par ko ar sūdzību vērsusies arī Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Kā vajadzēja rīkoties, lai nenokļūtu šādā situācijā?

Lūk, tūrisma aģentūras "Kolumbs" pārstāves Evijas Rāviņas skaidrojums un ieteikumi, kā rīkoties, lai nepieļautu tipiskas ceļotāju kļūdas, plānojot savus ceļojumus individuāli.

"Bieži vien cilvēki, komplektējot savus braucienus paši, nezināšanas dēļ, pieļauj kļūdas, par ko vēlāk nākas dārgi maksāt. Tūrisma nozarē ir daži specifiski noteikumi, ko der ievērot tiem, kas pašrocīgi plāno un rezervē savus ceļojumus.

Iegādājoties divus atsevišķus lidojumus, kas savā starpā nav saistīti, jābūt īpaši uzmanīgam. Pēc rakstā izklāstītās informācijas, varam spriest, ka pasažiere ir iegādājusies divus nesaistītus lidojumus, kā rezultātā ir radušies finansiāli zaudējumi.

Situācijās, kad pasažieris ir iegādājies savā starpā nesaistītus lidojumus un reisa kavēšanās dēļ nav paguvis uz nākamo reisu, aviokompānija nenesīs atbildību, un visas papildu izmaksas, kas radīsies, pasažierim nāksies segt no savas kabatas. Evija Rāviņa, "Kolumbs"

Kas aviokompāniju izpratnē ir nesaistīti lidojumi? Piemēram, jūs vēlaties aizlidot uz Ņujorku, taču, ievadot jebkurā no publiskajiem meklētājiem lidojumu maršrutu Rīga – Ņujorka vēlamajos datumus, cenas ir augstas, tāpēc apskatāt arī lidojumu cenas, piemēram, no Stokholmas uz Ņujorku, kur tās ir par krietni izdevīgāku cenu. Ja izlemsiet iegādāties lidojumu Rīga – Stokholma – Rīga vienā maksājumā un Stokholma – Ņujorka – Stokholma otrā, tad aviokompāniju izpratnē, šie lidojumi savā starpā nebūs saistīti.

Ja tomēr izlemiet iegādāties šādu lidojumu, pārliecinieties vai starp lidojumiem ir pietiekams laiks, lai pagūtu pārreģistrēties uz nākamo reisu, kā arī jāparedz papildu laiks, ja kāds no lidojumiem kavējas. Protams, lielākoties, lidojot ar atsevišķām biļetēm, problēmas nerodas, taču nereti dažādu neprognozējamu dabas stihiju vai tehnisku iemeslu dēļ reisu kavēšanās notiek. Situācijās, kad pasažieris ir iegādājies savā starpā nesaistītus lidojumus un reisa kavēšanās dēļ nav paguvis uz nākamo reisu, aviokompānijai nebūs pienākuma uzņemties atbildību, un visas papildu izmaksas, kas radīsies, pasažierim nāksies segt no savas kabatas. Tāpēc, pirms iegādāties lidojumu, kas sastāv no divām atsevišķām biļetēm, ir jāapzinās risks, ka neveiksmīgu apstākļu sakritību rezultātā var nākties maksāt dubultā vai pat vēl dārgāk.

Lidojumi ir jāveic tādā secībā, kādā pasažierim ir norādīts iegādātajā aviobiļetē. Ja kāda iemesla dēļ pasažieris nav izmantojis kādu no biļetē norādītajiem lidojuma posmiem, saskaņā ar starptautiskajiem aviopārvadātāju noteikumiem, viss tālākais biļetē norādītais lidojums tiks automātiski anulēts. Evija Rāviņa, "Kolumbs"

Ja izmaiņas notiek savstarpēji saistīta lidojuma ietvaros, kuru rezultātā pasažieris nokavē nākamo lidojumu, aviokompānija bez papildu samaksas veiks aviobiļetes maiņu uz tuvākajiem iespējamajiem reisiem, un, ja būs nepieciešama naktsmītne kādā no tranzīta pilsētām, bez maksas nodrošinās arī to. Tiesa, jāatceras, ka pasažiera aizkavēšanās, piemēram, "Tax free" veikalos nebūs par pamatu bezmaksas izmaiņām aviobiļetē.

Vēl viena bieža kļūda, ko pieļauj pasažieri, ir pārlidojumu neizmantošana secīgi kā iegādāts lidojums. Proti, lidojumi ir jāveic tādā secībā, kādā pasažierim ir norādīts iegādātajā aviobiļetē. Ja kāda iemesla dēļ pasažieris nav izmantojis kādu no biļetē norādītajiem lidojuma posmiem, saskaņā ar starptautiskajiem aviopārvadātāju noteikumiem, viss tālākais biļetē norādītais lidojums tiks automātiski anulēts," zina teikt Rāviņa.

Par to, kādos gadījumos ceļotājiem par atceltiem vai pārceltiem lidojumiem pienākas kompensācijas, vairāk lasiet šeit.