Pakrojas muiža Lietuvā: viss ir pa īstam, nekādu sagudrotu stāstu

Ilona Suharučenkova DELFI Еда redaktore

Ir vēl pasaulē tādas vietas, kur var iejusties tālajā, bet tik vilinošajā 19. gadsimta atmosfērā. Viena no tām atrodas 140 kilometrus no Rīgas, tepat pie mūsu kaimiņiem lietuviešiem, un to sauc par Pakrojas muižu. Muižā pret tradīcijām izturas godprātīgi, tādēļ no 14. līdz 16. septembrim jau otro gadu pēc kārtas te notiks festivāls "Bumbulinės", ko pirms pāris gadsimtiem rīkoja pats muižas barons.