Palmas un zili ūdeņi: Rolands par eksotiskajiem ceļojumiem, kas var arī nogurdināt

Rolands Vārsbergs, kā stāsta pats, nopietni ceļot sācis pirms diviem gadiem, kad devies savā pirmajā lielajā ceļojumā uz Bali, Indonēziju. Tomēr kopš tā mirkļa ceļojuma vārti uz pasauli atvērušies un vēlme aplūkot jaunas vietas tikai augusi.

"Tad arī sapratu, ka pasaule ir jāredz vēl un vēl. Nekas nav labāks kā ceļošana un jauniepazīta vieta, kultūra un dabas skati," iespaidus pēc sava pirmā lielā ceļojuma atceras Rolands.

Rolands jau kādu laiku dzīvo Kopenhāgenā, Dānijā, ikdienā darbojas velo biznesā un vada pāris "AirBnb" projektu, tādējādi arī ikdienā ik uz soļa sastopas ar ceļotājiem.

Ceļošana daļēji pārvērtusies ikdienā tad, kad viņš sācis aizrauties ar fotografēšanu. Mirkļus, kurus viņš iemūžinājis gan ar kameru, gan dronu, Rolands sācis publicēt savā "Instagram" kontā, un drīz vien interesentu skaits sācis strauji augt, šobrīd apvienojot gandrīz 29 tūkstošus sekotāju. Ļaujoties piedzīvojumiem, izdevies iegūt arī labus kontaktus un veidot sadarbību, tāpēc tad, kad sanāk būt prom, ceļošana ir kā darbs. Vai tā varētu kļūt par pilna laika nodarbošanos? Droši vien. Tikai šobrīd to labpatīk baudīt kā vaļasprieku, stāsta Rolands.



Video montāža: Oskars Lūsis

Šo pāris gadu laikā viņš ir pabijis vairākās vietās. Izbraukāta Indonēzija, Malaizija, Taizeme, Kambodža, Filipīnas, Singapūra. Sanācis pabūt Itālijā, Spānijā, Grieķijā un daudzās citās Eiropas valstīs. Pēc Norvēģijas apmeklēšanas, kur savā dzimšanas dienā pievarēts 28 kilometru kāpiens kalnos uz slaveno Troļļa mēli, lielā Rolanda aizraušanās ir kalni. "Šobrīd vairāk uzrunā nedaudz aukstākas vietas, jo kādā brīdī tomēr tās pludmales un palmas apnīk, teikšu godīgi," stāsta ceļotājs, kura šīs vasaras plānos ir apskatīt Horvātiju un Islandi.



Foto: Rolands Vārsbergs



Lai arī ceļojumu laikā mēģinājis smelties iedvesmu arī pilsētās, muzejos un šāda veida aktivitātēs, izvēloties savus galamērķus, Rolands galvenokārt meklē skaistumu dabā un vairāk izbauda tieši šāda veida pasaules izzināšanu.

Nevar noliegt, nemitīga ceļošana izklausās visai patīkami, taču ilgtermiņā tā arī nogurdina. Ne velti mums visiem labi zināmas ir dziesmu rindas, ka tā nogurt var tikai no svētkiem. Ko par to saka Rolands? "Man iznāk ceļot aptuveni reizi mēnesī, ja ne pat divreiz. Ziemā biju prom un ceļoju piecus mēnešus no vietas – tas gan ir ļoti nogurdinoši. Atbraucot atpakaļ, gribas vienkārši apsēsties dīvānā un skatīties TV," neapstrīdot ceļošanas patīkamās puses, izceļ Rolands. "Cilvēki domā, ka ilgi ceļot ir vienkārši, – realitātē tas prasa vairāk enerģijas, nekā iet uz parastu darbu ikdienā. Es nesen atradu ļoti labu rakstu par ilgstošu ceļošanu un to, cik ļoti tu nogursti no tā. Piecdesmitais ūdenskritums un simtā pludmale vairs nav tas, kas bija sākumā, – ir jāatrod līdzsvars starp to visu. Mums, latviešiem, ir labs teiciens: "Kas par daudz, tas par skādi." To pavisam noteikti attiecinātu uz ceļošanu ilgstoši, jo nav vairs tās burvības, kas bija sākumā!"



Foto: Rolands Vārsbergs



Runājot par piedzīvojumiem – tādu ceļojumos netrūkstot. Piemēram, kad ar vienu mugursomu pāris mēnešus ceļojis pa Indonēziju, braucot ar motociklu pa Sumatras salu, ceļotājs piestājis ceļmalā, jo ievērojis vietējos ar riekstiem barojam pērtiķu pulku. Apstājies, lai iemūžinātu šo mirkli, situācija strauji mainījusies un viņš galu galā nav varējis nofotografēt cerēto, jo vietējiem mērkaķi vairs nav bijuši prātā – viņi karsti vēlējušies nobildēties ar negaidīti sastapto un tūristu.

Tāpat Rolanda atmiņā īpaši palicis ekstrēmais brauciens nakts autobusā pāri visai Kambodžai. Lai arī, kā stāsta ceļotājs, veicot šo maršrutu, solīta pelnīta izgulēšanās, autobusa vadītājs esot triecies neizsakāmā ātrumā, piestājot ik pēc 10 minūtēm un uzņemot vietējos pasažierus. Kā redzams, arī asu izjūtu Rolanda piedzīvojumos netrūkst. Tomēr, lai arī šī pieredze paspilgtina un bagātina katru ceļojumu, pēc laika jebkurā gadījumā paliek tikai labās atmiņas, kas arī saglabātas fotogrāfijās.