Pārsteidzošā Varšava: universitātes bibliotēkas milzīgais gaisa dārzs

Polijas galvaspilsēta Varšava daudziem ir tikai vieta, kur pārlaist nakti ceļā uz "lielo Eiropu". Tomēr arī tad parasti ir pāris stundas laika, kad gribas izlocīt kājas pēc garā brauciena. Tieši tā saulainā vasaras novakarē mēs sev atklājām skaisto Varšavas promenādi, kas gluži kā magnēts piesaista šejienes hipsterīgos jauniešus, un arī neparasto Varšavas Universitātes bibliotēku ar fantastisko gaisa dārzu.

Kad bija izstaigāta promenāde un apskatīts Kopernika zinātnes centrs, tad pagājāmies aptuveni divus kvartālus tālāk un Dobras ielā atradām ieeju bibliotēkas dārzā.

Foto: Andra Briekmane

Arī Varšavā, līdzīgi kā Rīgā, bibliotēka atrodas pie pašas cauri pilsētai tekošās upes (mums Daugava, poļiem – Visla).

Foto: Shutterstock

Šī modernā ēka tapusi 1999. gadā, aizvietojot iepriekšējo, 19. gadsimtā celto, kas bija kļuvusi par mazu grāmatu kalniem, teikts Varšavas Universitātes mājaslapā.

Foto: Shutterstock

Mareka Budzuriska un Zbigņeva Badovska projektētā ēka sešos stāvos izmitina gan hipsterīgas un mājīgas kafejnīciņas, gan stāvvietu un, protams, grāmatu glabātuvi. Tās zaļganpelēkās sienas veidotas kā milzīgas grāmatu muguriņas plauktā, un uz tām redzami uzraksti visdažādākajās valodās un rakstībās, tostarp, arābu, kirilicā, pat nošu pieraksts un matemātikas formulas. Tur atspoguļotas poļu renesanses dzejnieka Jana Kočanovska, Platona, vecas krievu hronikas, arābu un indiešu klasikas, kā arī Bībeles rindas. Ēka veidota no betona, stikla un metāla – moderni un it kā rotaļājoties.

Foto: Andra Briekmane

Savukārt 2002. gadā atklāts bibliotēkas dārzs, ko veidojusi Irēna Bajerska. Tieši tas ir lielākais pārsteigums pašā pilsētas centrā. Šis ir viens no skaistākajiem un lielākajiem jumta dārziem Eiropā, un ar savu zaļumu, strautiņiem un krāšņo skatu no augšas uz pilsētu pieejams ikvienam. Stādījumi te aizņem vairāk nekā 5000 kvadrātmetrus. Dārzs izkārtots vairākos līmeņos uz jumta terasēm, un tos savieno tiltiņi. Tajā atrodamas arī neparastas skulptūras, šūpuļtīkli, kur netraucēti palasīt grāmatu, un dažādi interesanti stūrīši. Rudenim tuvojoties, tajā nobriest arī vīnogas, kas karājas no uz jumta izveidota zaļā tuneļa sienām. Strautiņos un baseinos var redzēt arī pīlītes un krāsainas zivis.

Foto: Shutterstock

Noteikti nepaslinkojiet un uzkāpiet līdz tornītim, no kura var lieliski apskatīt pilsētu. Pa ceļam uz to redzēsiet arī sirreālus gaisa dārza veidojumus, kuros tinas un pinas vīteņaugi. Vairākās vietās pa stikla logiem var ieskatīties arī iespaidīgajā bibliotēkā un redzēt gan grāmatplauktus, gan interesanto interjeru.

Foto: Shutterstock

Dārza apmeklējums ir bez maksas.

Vasarā no 1. maija līdz 30. septembrim tas atvērts no pulksten 8 līdz 20. Oktobrī un aprīlī – no pulksten 8 līdz 18, bet no 1. novembra līdz 31. martam atvērta tikai dārza apakšējā daļa no pulksten 8 līdz 15.

No šejienes līdz Varšavas pilij ir aptuveni piecu minūšu gājiens. Turpat ir arī vecpilsētas centrālais laukums ar daudzajām kafejnīcām.

