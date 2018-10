Pastkartes cienīgi skati un izaicinājumi: budžeta nedēļas nogale Šveices Alpos

Cik bieži ir dzirdēti vārdi: "Ak, kā gribētos kaut kur aizbraukt, kaut uz nedēļas nogali, kaut kur prom no visiem…". Un tur arī idejas apstājas, jo visur izrādās pārāk dārgi un īstenībā pāris dienas arī nemaz nav tik daudz. Un tad seko nākamais jautājums: "Vai vispār ir vērts?"

Tā kā nekad īsti nebiju devusies nedēļas nogaļu ceļojumos ārpus valsts, nolēmu pārbaudīt nu pat uzstādīto apgalvojumu. Izvēlējos Šveici ar izlidošanu piektdienā agri no rīta un ar atlidošanu pirmdien vēlu vakarā. Biļeti pirku spontāni, aptuveni piecas dienas pirms izlidošanas. Vērts pieminēt, ka šis ir brauciens ar ļoti zemām plānotajām izmaksām, tāpēc raksts varētu būt noderīgs tiem, kas brauc bez bērniem, vai tiem, kas nebaidās no gulēšanas teltī un stopēšanas, kā arī ir gatavi atteikties no komforta, lai izmainītu to pret apbrīnojamiem skatiem un brīnišķīgām atmiņām.

Jāsāk ar to, ka nebiju veikusi pilnīgi nekādu izpēti par Šveici, izņemot steigā izdrukātu rakstu par kalnu trasi, kuru iespējams iet trīs dienas – prom no cilvēkiem, civilizācijas un to, kas nāk tai līdzi. Vienīgā problēma (ko atskārtu, ielidojot Šveicē) izdrukātais raksts bija par Lihtenšteinu, nevis Šveici. Tā nu nolēmu improvizēt un doties uz valsts vidusdaļu, kur sākas Alpu kalnu grēda.

Šo nelielo ceļojumu biju izlēmusi veikt ar draudzeni, nevis vienatnē, kā to darīju iepriekš, ceļojot pa Āzijas valstīm. Monika lidoja no Lietuvas uz Cīrihi, bet es – no Anglijas uz Bāzeli. Izlēmām satikties viduspunktā – Bernē. Abas izvēlējāmies doties ar vilcienu, kas izrādījās ļoti dārgs, taču, mācoties no kļūdām, atpakaļceļā bijām atradušas veidu, kā apiet dārgo biļešu situāciju. Vilciens bija pirmā, pēdējā un lielākā izmaksa visa ceļojuma laikā. 45 minūšu braucienu no Bāzeles un Berni izmaksāja aptuveni 45 eiro un aptuveni 1,5 stundu brauciens no Cīrihes uz Berni izmaksāja aptuveni 55 eiro.

Nonākot Bernē, satikāmies kafejnīcā, lai iestiprinātos pirms garā ceļa uz Interlaken pilsētu. Sēžot vilcienā uz Berni, biju sameklējusi alternatīvu Lihtenšteinas trasei – doties Alpos un trīs dienu laikā sasniegt "Schilthorn" virsotni (2970 metru augstumā).

Pēc padzertas kafijas, devāmies uz veikalu, lai iegādātos proteīna batoniņus, riekstus, žāvētus augļus un nūdeles, ar kurām iestiprināties pāris nākamo dienu laikā. Savās nelielajās mugursomās bijām atbrīvojušas vietu arī guļammaisiem un divvietīgajai teltij, kurā nakšņojām visas trīs naktis, kas tika pavadītas kalnainajā un skaistajā zemē. Ceļš varēja sākties.