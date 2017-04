Pavasara ceļojums uz Vācijas romantiskajiem kalniem Švarcvaldē

Viņa savu ceļojuma stāstu iesūtījusi "Delfi Aculiecinieks" un "TūrismaGids" pavasara ceļojumu stāstu konkursā. Stāstus var iesniegt šeit vai sūtīt uz e-pastu celojumi@delfi.lv.

Foto: Liene Šūmane

"Veiksmīgi esmu atradusi darbu Švarcvaldē, kalnainā, gleznaini skaistā reģionā Vācijas dienvidos, un vēl veiksmīgāks ir fakts, ka viesnīca, kurā strādāju, atrodas Švarcvaldes augstākās virsotnes, Feldberga pakājē! Švarcvaldē ir izveidotas takas, kas caur dabas aizsargājamo teritoriju vijas uz kalnu grēdas virsotnēm, tāpēc kāpiens nav stāvs vai pārlieku nogurdinošs, te fiziskā sagatavotība vai speciāls ekipējums nav nepieciešams – pietiks ar pudeli ūdens un vēlmi nokļūt virsotnē. Feldbergā no stāvlaukuma pie "Feldbergerhof" viesnīcas augšup var nokļūt līdz trīs stundu laikā, atšķirībā no tā, cik reizes gribēsies apstāties, lai apbrīnotu skatu, kas mainīsies un liks aizturēt elpu ik pēc desmit soļiem. Nokļūstot kalna virsotnē, var redzēt "Feldsee" jeb Feldezeru, kas veidojies no ledus laikmeta ledāju kušanas ūdeņiem, var aiziet līdz 19. gadsimtā celtai un joprojām izmantotai metroloģiskajai stacijai un, galu galā, pāri Švarcvaldes virsotnēm tālumā var redzēt gan Francijas, gan Šveices Alpus.

Varu pačukstēt jau tagad, nekur nesmaržo tā, kā pavasarī Latvijā! Kaut kalnā, 1400 metru augstumā atradu pirmās spilgti zaļās nātrītes un pumpurus, sasveicinājos ar tikko modušāmies ķirzaciņām un pūpēžiem, zemes smarža te tomēr citāda. Un, lai kur es meklētu, meža ielokā, pļavā vai pie sargu būdiņām, Latvijas smaržu te neatrast.

Kā nokļūt līdz Švarcvaldes virsotnēm? Vācijā neaizsniedzams nav nekas – ceļu sistēma ļauj piekļūt katram valsts stūrītim. Ja ceļojot nav sava auto, viss viegli aizsniedzams ar vilcieniem un autobusiem, jo, kur vilciena maršruts beidzas, to pārņem autobuss, ceļotājus nogādājot vietās, kur "čukinātājam" nokļūt neiespējami. Ja gribat pārvietoties vienas federālās zemes robežās, iesaku izmantot biļeti, kas vienā reģionā ir derīga diennakti kopš iegādes (neatkarīgi no skaita, cik reizes pārsēdies uz citu vilcienu, autobusu vai pilsētas sabiedrisko transportu) un ļaus izvairīties no liekas satraukšanās par vajadzīgās biļetes esamību.

Foto: Liene Šūmane

Tātad, ja gribat aizbraukt līdz Švarcvaldes augstākajai virsotnei un ceļošanas līkloči ir nogādājuši Freiburgā, pērciet "Baden-Württemberg-Ticket" par 23 eiro (par katru nākamo personu jāpiemaksā 5 eiro), leciet vilcienā, izbaudiet stundu ilgu braucienu cauri kalnos ieraktiem tuneļiem, starp klintīm, pa 58 metru augstu tiltu, kas vedīs pāri Ravennas aizai, un gar mirdzošo Titizē ezeru. Kāpiet laukā "Bärental" vilcienu stacijā, kas, starp citu, ir visaugstāk virs jūras līmeņa esošā vilcienu pietura Vācijā. Tad, uzrādot to pašu biļeti, iesēdieties autobusa mīkstajos krēslos un, izkāpjot Feldbergas Feldbergerhofas pieturā, varēsiet ieelpot meža spirdzinošo gaisu, un būsiet pāris stundu attālumā no sevis iekārotās virsotnes.

Vācijas kalni smaržo pēc skujām un siltām lapām, pēc pērnās zāles, mitrām sūnām un mazliet pēc sniega. Un to visu aizpūš prom vējš, par visām smaržām atstājot vien vāju nojausmu. Lai izdodas jums sasmaržot savu pavasari – spilgtu, siltu, zaļu un sasodīti iepriecinošu!"

