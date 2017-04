Pavasaris Londonā: vienas dienas pastaiga gar Temzu

Foto: DELFI

Kur iet, ko darīt, ar ko sākt? Vienkārši jāiet! Ir lieki cerēt apskatīt visu, tāpēc jāsaprot laika un paša spēku ierobežojumi un vienkārši jādodas pastaigā. Temzai abās pusēs ir gājēju takas, kas aizvedīs uz visiem tuvumā esošajiem labumiem. Pa labi – "Tower Bridge", pa kreisi – Londonas acs panorāmas rats un Bigbens. Pa vidu – grāmatu tirdziņš zem tilta, skeitparks, Milleniuma gājēju tiltiņš, St. Paula (Pāvila) katedrāle un milzīgs lērums tūristu.

Foto: DELFI

Noteikti iesakāma ir arī pilsētas apskatīšana no augšas. To var izdarīt no diviem skatu punktiem – "Sky Garden", kas atrodas kreisajā krastā, un "The Shard", kas ir turpat netālu labajā krastā. Pirmajā var tikt bezmaksas, taču vieta jārezervē ļoti savlaicīgi. Pat vairākas nedēļas iepriekš. "The Shard" apmeklēt var pieteikties vienkāršāk, taču jau par naudu – 26 mārciņas jeb 30 eiro.

Pērkot biļetes iepriekš, ir pieejami konkrēti laiki, kad biļetes ir būtiski lētākas, un skatu no augstākās būves Lielbritānijā var baudīt par nieka 15 mārciņām. Uzturēties augšā var, cik ilgi vien tīk. Apmeklētājiem pieejami 69. un 72. stāvi, augstākais ir ar daļēji atsegtu jumtu.

Padoms fotografētājiem – paņemiet līdz tumšu apģērba gabalu, kuru uzklāt uz stikla apkārt kamerai. Tas palīdzēs noņemt atspīdumus, lai bildes sanāktu maksimāli skaidras.

Foto: DELFI

Esot kreisajā krastā, var izmest lielāku līkumu prom no takas un aiziet līdz Trafalgāra laukumam. Ja laiks ļauj, var aizskriet arī uz Bekingemas pili. Tā gan ir jau tālāk nost no upes krastiem un mierīgā vienas dienas pastaigā var neiekļauties. Galvenais taču ir izbaudīt pieejamo, nevis nesties pa galvu, pa kaklu, lai "iečekotos" pie visiem tūrisma objektiem!

Par vietām, ko Londonā var apskatīt bez maksas, lasiet šeit.