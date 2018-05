Pazaudēties Peru jeb Kā izbaudīt neplānotas ķibeles ceļojumā

Ray Gudrups

"How to fall in love with the Earth. Welcome to Peru" jeb "Kā iemīlēties pasaulē" – ir jauns, avantūrisks projekts, kura dalībnieki ir pieredzējušie ceļotāji un pasaules sajūtu izzinātāji – Ray (Raimonds) Gudrups, Ritvars Ozoliņš un Solveiga Ozola-Ozoliņa. Viņi jau pabijuši gan Maču Pikču, gan stikla kapsulviesnīcā pie klints sienas un noprovējuši tautas medicīnas līdzekļus, bet šoreiz ceļotāji stāsta par to, kā izbaudīt to, ka ceļojums ne vienmēr rit kā plānots.