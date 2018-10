Piecās dienās 154 kilometri: pārgājiens pa izslavēto maršrutu Skotijas kalnos

"Meklējot informāciju par takām Lielbritānijā, visbiežāk ieteiktā ir tieši šī 154 kilometrus garā taka Skotijā, kuras oficiālais sākums "The West Highland Way" ir meklējams nelielā pilsētā, proti, "Milngavie", kas atrodas blakus Skotijas pilsētai Glāzgovai," savu stāstu iesāk Laura Sebre, kura pievarēja šo izaicinošo maršrutu piecās dienās.

Visbiežāk gājēji izvēlas skatiem bagāto taku iet no dienvidiem uz ziemeļiem, kur tā noslēdzas skaistajā pilsētā Fortviljamā (Fort William). Pilsēta atrodas pie Lielbritānijas augstākās virsotnes jeb "Ben Nevis". Tā kā informācija par šo taku ir diezgan plaši pieejama oficiālajā takas mājaslapā, Laurai nebija šaubu, ka viņai, kā individuālajai gājējai, nebūs problēmas ar orientēšanos. Viņas pārliecība apstiprinājās – taka ir labi marķēta ar atpazīstamiem takas stabiņiem un tikai dažbrīd nācies pielietot "Google maps", lai neapmaldītos neceļos.

Foto: Privātais arhīvs

Sava ierobežotā laika un iešanas pieredzes dēļ, Laura bija iecerējusi taku pieveikt piecās dienās, lai arī pārsvarā ceļveži un citi gājēji to iesaka mērot septiņās dienās. Izgājusi taku, to iesaka arī pati Laura, jo tieši tā var noteikti vislabāk izbaudīt gājienu, jo nav sevi jāpiespiež iet tajos brīžos, kad labprātāk ņemtu pauzi.

Foto: Privātais arhīvs

Pirms brauciena iegādātajā ceļvedī ("The West Highland Way", Terry Marsh), kā stāsta Laura, viņa ieskatījās pavisam nedaudz, tomēr piesaistījis tajā rakstītais – taku "National Geographic" ir atzinuši kā vienu no 10 skaistākajām pasaules takām.

Kā Laurai gāja, lasi turpinājumā.