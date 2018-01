Pieredzes stāsts: deviņi interesanti fakti par spāņu dzīvesstilu

Katrīna Āboliņa

Spāņi dzīvo citādi nekā cilvēki mūsu platuma grādos – tas ir fakts, kuru esmu pārbaudījusi pati uz savas ādas. Pēdējā pusgada laikā kopumā trīs mēnešus esmu pavadījusi Spānijas ziemeļos jeb, citiem vārdiem sakot, ik pa laikam aizbēgusi no Latvijas ziemīgi rudenīgajiem laika apstākļiem. Turpmākajās rindās dalīšos iespaidos par to, kāds ir spāņu dzīvesstils un ko sagaidīt no ceļojumu uz šo pasaules malu.