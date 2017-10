Pierobežas iepazīšana: Daugavas loki, pamesta armijas bāze, Ēģipte un Raiņa dzimtās vietas

Fonda "1836" misija ir izveidot tieši 1836 kilometrus garu taku apkārt Latvijai par godu valsts simtgadei 2018. gadā. "On The Way of Freedom" kustības dalībniekiem šajā projektā ir uzticēts izveidot enduro motociklu maršrutu, atklājot Latvijā vēl nezināmas vietas un takas, kas sasniedzamas pašmāju un ārvalstu motoceļotājiem.

Video par projekta mērķiem un filozofiju:

Motociklu maršruta izveides pamatiecere ir iepazīstināt gan Latvijas, gan ārzemju mototūristus ar mazāk zināmiem kultūrvēstures apskates objektiem un ainavām Latvijas robežas tuvumā, iezīmējot arī iespējamās naktsmāju vietas ceļotājiem. Maršruts tiks sastādīts, braucot pa takām un lauku ceļiem, kur pārvietoties ieteicams ar apvidus motocikliem. Ceļu paredzēts izveidot divos gados. Vairāk par iepriekšējiem maršrutiem lasiet šeit.

Lūk, kā motoceļotājiem gāja Baltkrievijas un Lietuvas pierobežā.

Foto: "On The Way of Freedom" arhīvs

Pirmā diena

"Šoreiz komandai nevarēja pievienoties Andis un Fredis, tāpēc desmitajā ekspedīcijā dodamies nelielā sastāvā: Mapo (Mārtiņš Arents, "Stuntfighters" komandas menedžeris), Renārs un es – Jānis Cimiņš. Renārs filmē, bet man ir uzticēta ekspedīcijas dienasgrāmatas rakstīšana.

Mārtiņam jautāju – kāpēc Mapo? "Tā vienkāršāk, Latvijā ir tik daudz Mārtiņu, pat mana mamma mani dažreiz sauca par Mapo." Mapo ekspedīcijā piedalās pirmo reizi un, kā pats atzina, gaidījis šo braucienu, un pat neliels stresiņš parādījies iepriekšējā vakarā.

Startējam no Vasargelišķu skatu torņa, kas atrodas pavisam netālu no Slutišku vecticībnieku ciemata, kur pabijām iepriekšējās ekspedīcijas laikā. Mūsu plāns ir nobraukt vairākus Daugavas lokus ar plostu. No torņa paveras elpu aizraujošs skats. Mapo atzīst, ka tik daudz braukts pa pasauli, jūsmots par dažādām skaistām vietām, tērēts milzum daudz naudas un nav skaidrs, kāpēc neesam šeit bijuši agrāk. No torņa redzam, ka plosts mūs jau gaida.

Uzbraucam močus uz plosta. Plosts ir neticami stabils, nav pat nepieciešamības braucamos nostiprināt. Man ir līdzi spinings, ar ko pamēģināt noķert kādu zivi vakariņām. Īsa instrukcija airēšanā, un ceļojums var sākties.

Foto: "On The Way of Freedom" arhīvs

Airējam uz upes vidu, kur stiprāka straume, un pēc piecu minūšu brauciena Mapo pamana kempingu upes labajā krastā, un viņam šķiet, ka šo vietu jau ir redzējis fotogrāfijās, ko viņam Amerikā rādīja nejauši satiktais latviešu ceļotājs. Mapo zvana Matīsam un izrādās, ka tas patiešām ir viņa īpašums un viņš šobrīd tur atrodas. Airējam krastā un esam liecinieki brīnišķīgam satikšanās brīdim. Matīss paciemojas uz plosta, atvadāmies un dodamies tālāk. Renārs pa to laiku bija palaidis dronu virs Daugavas lokiem, bet, tā kā straume nes plostu ātri, sanāk tāda drona pakaļdzīšanās un pēc mirkļa jau rodas problēma – tam beidzas baterijas, un aparāts vairs neklausa Renāram, bet pats sāk pieņemt lēmumus. Drons nolaižas Matīsa kempingā, bet straumes nestais plosts jau ir aiz Daugavas loka. Zvanam Matīsam un sarunājam tikšanos nākamajā lokā.

Tā kā mana otra lielākā kaislība ir makšķerēšana, tad darbojos ar spiningu. Mēģinu atcerēties visu, ko esmu dzirdējis par spiningošanu Daugavā un bērnībā lasījis makšķernieku grāmatās. Ekspedīcija un vakariņas uzliek milzu atbildību. Plostnieku komentārs par to, ka no plosta ļoti reti kāds kaut ko noķer, manu entuziasmu nemazina. Pēc cītīgas spiningošanas esmu glābts un no bezcerīga makšķernieka esmu kļuvis gandrīz par varoni – aizstraumē pie zālēm piesakās skaista līdaka.

Piestājam krastā un vēlreiz satiekam Matīsu, kurš atved mums dronu, lai varam turpināt filmēšanu. Atkal lustīgi paciemojamies un braucam tālāk. Pēc vairākām stundām Mapo ienāk galvā doma, ka sen taču ir izdomāts iekšdedzes dzinējs, un viņš ierosina iebāzt haskija pakaļējo ratu ūdenī pār plosta malu un izmantot kā dzinēju, lai ātrāk tiekam uz priekšu. Doma mums patīk! Efekts ir fantastisks, Mapo ir savā elementā – gāzē un pārslēdz ātrumus, plosts paātrinās. Pēc brīža tomēr izvelkam moci no ūdens un turpinām izbaudīt upes plūdumu, klusumu un saulrietu.

Līdz ar krēslu finišējam pie mūsu plānotajām naktsmājām, vēl tikai jātiek augšā pa stāvo krastu. Nav ne ceļa, ne takas. Izskatās pēc īsta enduro izaicinājuma. Mapo atzīstas, ka necik daudz ar enduro motociklu viņš braucis nav un, ļoti iespējams, braukt kalnā viņš nemaz nemāk. Neskatoties uz daudzajiem neveiksmīgajiem mēģinājumiem, puisis turpina cīnīties un kalns beidzot padodas.

Otrā diena

Foto: "On The Way of Freedom" arhīvs



Šodien mums ir sarunāts, ka pēc brokastīm Naujenē mums ekspedīcijā pievienosies Latgales enduro klubs. Iebraucam Naujenē un redzu, ka pie kafejnīcas mūsu sarunātajā laikā neviena nav. Paskatos pa labi un bļauju: "Renār, skaties!" Koku ēnā no saules paslēpies raibs bars enduro motociklistu, kas mūs jau kādu laiku pacietīgi gaida. Es atzīstos, ka tik lielu enduro motociklu entuziastu grupu neesmu Latvijā saticis. Vadītājs Andris no Krāslavas saka, ka šodien ir darba diena, tāpēc savācās tikai 12. Braucienam pievienojies arī Vilnis Zeiza no Asūnes, ar kuru tikāmies iepriekšējā ekspedīcijā. Andris izstāsta par šodienas maršrutu, kas ir īpaši sagatavots mums. Mērķis ir pamesta padomju armijas bāze un interesantākās vietas apkārtnē. Pārrunājam drošību un braukšanas noteikumus grupā. Mums tiek atvēlēta vieta grupas priekšgalā, tūlīt aiz vadītāja. Uz kādu laiku savas kartes un "Garmin" navigāciju varu droši likt malā. Izbraucam no Naujenes, un jau pēc mirkļa ir pirmais stāvais pakalns. Braukšanas prasmes ir dažādas, citiem veicas labāk, citiem lēnāk, bet visi tiek sagaidīti un braucam tālāk kopā. Meža takas ir fantastiskas, ar upju sķērsošanu un skaistiem skatiem. Īpaši daudz gan skatīties laika nav, jo temps ir diezgan labs un prasa koncentrēšanos. Ir dažas vietas, kur kļūda varētu maksāt ripošanu no kraujas. Tik traki jau nebūtu kā lielajos kalnos, jo vismaz motociklu varētu atrast, bet patīkami noteikti ne. Ik pa brīdim apstājamies un pārskaitām braucējus.

Foto: "On The Way of Freedom" arhīvs

Tā kā diena ir ļoti karsta, jau drīz beidzas ūdens rezerves, kuras papildinām no akas vecticībnieku ciematā. Pie akas atkal satiekam Matīsu, kurš klientiem ir vedis laivas, jo šeit pierobežā ir jāstrādā aktīvi.

Braucot pa meža takām, sasniedzam pamesto armijas bāzi. Kā stāsta, tā esot glabājusi lielas degvielas rezerves padomju armijas vajadzībām, neparedzētiem gadījumiem. Viss esot bijis slepens un nomaskēts. Šodien ir redzams, kā daba uzlauž asfaltu, sagrauž ēku sienas un ielauž jumtus, vien pazemes betona bunkurs būs vēl izmantojams kādu laiku.

Papētam apkārtni, pabraukājam, vieta vilina ar saviem pagātnes noslēpumiem. Atvērtas lūkas uz bezdibeņiem, nezināmas ķīmisku vielu kaudzes. Mapo paceļ, pakrata gāzmaskas filtru un no tā izkrīt komjauniešu nozīmīte.

Braucam pusdienot uz Krāslavu. Kafejnīca jau ir rezervēta bēru mielastam, bet, neskatoties uz to, saimnieces piekrīt mūs pabarot un ierāda vietu blakus telpā.

Esmu sajūsmā par solidaritāti un izpalīdzību braucēju starpā. Krāslavas benzīntankā vienai riepai nepieciešams remonts. Kamēr daži remontē, pārējie pacietīgi gaida. Komanda ir ļoti raiba – visdažādākie motociklu modeļi, diezgan atšķirīgs braucēju vecums. Būtībā mūsu haskiji ir jaunākie un modernākie motocikli starp visiem, bet šeit tam nav nekādas nozīmes. Braukšanas azarts, emocijas un prieks ir tas, kas vieno. Aptaujā par labāko motociklu visi atzina leģendāro "Honda XR400".

Paliek jau vēls, un no Krāslavas daži braucēji dodas uz mājām, bet mēs braucam uz Varnavičiem, kur ir sarunāta tikšanās ar Edu, kurš ir motociklists ar lielu pieredzi, uzaudzis un dzīvojis šajā apkārtnē, kolorīta personība un savā ziņā autoritāte. Latgaliešu viesmīlībai nav robežu, mums ir piedāvātas naktsmājas un vakariņas. Eds mūs sagaida ar savu Honda "Blackbird" un aicina mūs apskatīt dažas interesantas vietas. Pirmajā brīdī es nesaprotu, kā mēs tagad brauksim, jo baiks, enduro un grants ceļi kaut kā neiet kopā. Pēc mirkļa mēs jau mēģinām turēt līdzi, jo Eds brauc, it kā tas viss būtu svaigi klāts asfalts. Piebraucam vietā, kur puse Daugavas pieder Latvijai un otra puse Batkrievijai. Atpakaļceļā Eds mūs ieved mežā un parāda senu robežakmeni, nošķelts ar krustu, ar kādiem reiz tika iezīmētas īpašumu robežas. Atspirdzinoša pelde Šilovkas ezerā un dodamies pie Eda uz mājām. Mēs tiekam sagaidīti ar bagātīgi klātu galdu, un mums pievienojas vēl daži motociklisti ar ielas motocikliem no vietējā kluba. Apbrīnojamas ir viņu braukšanas iemaņas pa šiem grants un smilšu ceļiem, kur pat manai huskvarnai brīžiem stūre ir jāpietur stingrāk.

Vakars paiet, klausoties Eda ceļojumu stāstus un piedzīvojumus.

Trešā diena

Eds mūs modina ar kafiju. Agri no rīta mums ir sarunāta tikšanās Krāslavas vecticībnieku dievnamā. Mūs sagaida Vitālijs. Senais koka dievnams nodega 2002. gadā, par laimi, tika izglābtas vērtīgas ikonas. Šobrīd vietā ir uzcelts jauns ķieģeļu dievnams, līdzīgs kādreizējai koka ēkai. Daudz uzzinām par vēsturi un vecticībnieku dzīvi Latgalē. Vecticībnieku skaits samazinās, bet tomēr ceram savā ceļā vēl sastapt kādus, kuri dzīvo pēc senajām tradīcijām.

Foto: "On The Way of Freedom" arhīvs

Dodamies tālāk uz vietu, kur satiekas trīs valstu robežas: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Ceļš iet tuvu robežai, bet visur ir saliktas ceļa zīmes "Braukt aizliegts". Satiksmes noteikumus nepārkāpjam un meklējam apkārtceļus pa mežiem un takām. Mežā atduramies pret upi, tā ir jāšķērso. Atceroties iepriekšējo pieredzi ar viltīgajām Latvijas upēm, staigājam un pētām šķērsošanas vietu, mēram dziļumu un grunts segumu. Uzmanība atmaksājas, jo zem ūdens atrodam nogrimušu koku.

Foto: "On The Way of Freedom" arhīvs

Kādu kilometru no trīs valstu robežpunkta mūs aptur robežsargs, pārbauda dokumentus un izstāsta pareizāko ceļu līdz mūsu mērķim. Piebraukt iespējams tikai no Lietuvas puses, kurp arī dodamies.

Foto: "On The Way of Freedom" arhīvs

Par šīs ekspedīcijas galamērķi izvēlamies Ēģipti, sava nosaukuma pēc, ciemu Daugavpils novada Medumu pagastā uz Latvijas-Lietuvas robežas. Kad iebraucam Ēģiptē, nekādu ciemu tur neatrodam, nav ne zīmes, ne norādes, lai gan tas ir atzīmēts kartēs. Izrādās, ka ciems, kas agrāk saukts arī par Vilkumiestu, ir izzudis. Kā liecība ir baznīcas drupas, kuras sienu apmetumu apēd gliemeži un ar sūnu aizaugoša kapsēta. Lasu nejauši atrastā akmenī gravētu uzrakstu: Ēģiptes (Vilkumiesta) pastorāta mācītāja, Raiņa skolotāja, Oskara Svensona 1822-1884 dzimtas kapi.

Dodamies Daugavpils virzienā, ceļš mūs ieved Berķenelē un pamanām norādi: Raiņa māja. Berķeneles pusmuiža ir Jāņa Raiņa bērnības zeme. Ēģiptē Rainis ir mācījies ābeci. Vēlāk savus bērnības iespaidus Rainis ir atspoguļojis dzejā.

Muzeja vadītāja Inese mums uzdāvina Raiņa krājuma "Dagdas piecas skiču burtnīcas" nodaļu, kas pilnībā veltīta Berķenelei."

Tik notālēm vien es varēju sēdēt

Un drūmi vientuļā skaistumā vērties.

(Rainis, no dzejoļa "Ezers")