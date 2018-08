Pilsēta romantiķiem Igaunijas vidienē – nedēļas nogale Vīlandē

Tikai trīs stundu brauciena attālumā no Rīgas ir šarmanta pilsētiņa Vīlande (Viljandi). Tur ērti var nokļūt ar automašīnu vai autobusu, sākumā braucot līdz Pērnavai un tad pārsēžoties autobusā, kas dodas uz Tartu. Pirmdienas rītā busā bija vēl daži latviešu un vēlāk, pastaigājoties pa pilsētu, nejauši dzirdēju kāda pārīša teikto: "Te taču izskatās kā Cēsīs!" Nevaru ne apstiprināt, ne noliegt – būs vien jābrauc lūkot savām acīm vai jāmēģina saskatīt līdzība fotogrāfijās.

Pirms pastaigas pa pilsētu vērts iegriezties tūrisma informācijas centrā (Vabaduse plats 6) un paķert pilsētas karti, kur glīti iezīmēti nozīmīgākie apskates punkti, pieejamas kartes arī angliski un krieviski. Turpat var iegādāties pastkartes un markas, lai vēlāk, baudot maltīti omulīgajā Zaļās mājas terasē, sarakstītu sveicienus draugiem. Vietējie šo kafejnīcu iecienījuši arī kā vietu, kur savos līdzi paņemtajos trauciņos iegādāties putraimus un miltus. Tūristi tur var cierēt uz kūkām un citiem saldiem našķiem un tad doties pārliecināties, ka apzīmējumu "pilsēta romantiķiem" apliecina arī baltās rozes, kas ir Vīlandes simbols un zied visos parkos.



Vīlande vēsturiski ir bijusi viena no Hanzas savienības loceklēm, jo upes to savienoja ar Pērnavu un Tartu, kas šobrīd gan ir izžuvušas un upju transports starp pilsētām vairs nav iespējams. Pašlaik tūrisma jomā tā sadarbojas arī ar citām Hanzas pilsētām un ir daļa no projekta "Explore Hansa", kas apvieno pilsētas Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā.