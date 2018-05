Seši noderīgi padomi: ko nedrīkst palaist garām Barselonā

Alīna Andrušaite Sapnumedniece.lv

Barselona, Katalonijas apdzīvotākā pilsēta, ir viena no tām vietām, kas jāapmeklē katram, ne velti tas ir viens no populārākajiem galamērķiem latviešu ceļotāju vidū! Tā ir slavena ar arhitektūru, aktīvo pilsētas dzīvi un ēdieniem. To vajadzētu izbaudīt pat tad, ja esi steidzīgā biznesa braucienā, un tā viennozīmīgi ir pelnījusi kaut vai īsu nedēļas nogales ceļojumu. Uz Barselonu no Rīgas ir pieejami arī tiešie reisi.