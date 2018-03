Sniegotas virsotnes un mežonīgas upes: kā Laima un Rihards ar vienvirziena biļeti uz Jaunzēlandi devās

"Bija agrs pirmdienas rīts - 20.novembris. Mēs bijām nolēmuši, ka pēdējā rītā pirms aizbraukšanas dzersim šampanieti. Tas tomēr bija liels, ja ne visbūtiskākais lēmums, ko bijām pieņēmuši - mēs uz nezināmu laiku pārceļamies uz Jaunzēlandi! Sēdējām gultā, malkojām dzirkstošo vīnu un prātojām, ka noteikti vēl neapzināmies, uz ko esam parakstījušies." Tā ceļojums uz Jaunzēlandi ar vienvirziena biļeti kabatā sākās Laimai Bušai un Rihardam Rožukalnam - tālāk rakstā lasāms viņu piedzīvotais pašu stāstījumā.

Kā radās doma par Jaunzēlandi

Šobrīd abi ceļotāji atrodas otrā globusa pusē - Aotearoā. Lielākais vaininieks projektam "Jaunzēlande" bija Rihards, kurš viņš jau daudzus gadus sapņoja par iespēju aizbraukt uz tālo un eksotisko zemi, kas atrodas precīzi otrā pasaules malā. Taču dažādu iemeslu dēļ iecere netika realizēta līdz 2017. gadam, kad pēc lielām pārdomām un plānošanas darbiem tika nolemts "uzlikt pauzi" savai ikdienas dzīvei Latvijā un doties nezināmā avantūrā.

"Varētu teikt, ka mūsu abu dzīve bija ļoti sakārtota, taču nelika mierā doma par to, ka gribētos izmēģināt - kā tad būtu dzīvot citur? Izkāpt no savas komforta zonas un nomainīt vidi par 180 grādiem! Iepriekš neviens no mums nebija dzīvojis ārzemēs ilgāk par vienu vai diviem mēnešiem, un, lai gan ceļojuši mēs bijām salīdzinoši daudz, sapratām - šoreiz tas būs pavisam citādi! Nāksies ne tikai ceļot un atpūsties, bet arī dzīvot un strādāt. Iemeslu, kādēļ nebraukt, bija gandrīz tikpat daudz, cik braukt. Bet kādā vasaras nogales vakarā mēs atvērām aviobiļešu rezervācijas lapu un nopirkām lidmašīnas biļetes vienā virzienā.

Foto: Laima Buša

Nedaudz par Jaunzēlandi

Jaunzēlande ir ģeogrāfiski ļoti nošķirta salu grupa, lielākās no kurām ir Dienvidu un Ziemeļu sala. Kā jau pretējā puslodē šeit viss ir "otrādi", piemēram, dienvidos klimats ir vēsāks, bet ziemeļos - siltāks. Līdzīgi kā ar gadalaikiem - kamēr novembra beigās Latvijā salām, Jaunzēlande bija pavasara plaukumā.

Kad ielidojām Kraistčērčā (Christchurch, lielākā pilsēta Dienvidu salā) mūs sagaidīja pamatīgs karstuma vilnis. Šķiet, ka pirmās pāris nedēļas nepieredzējām nevienu pašu lietus lāsīti. Tikai pēc tam noskaidrojām, ka tas šeit nemaz nav tik ierasts. Pa radio raidīja lūgumus taupīt ūdeni, savukārt citos rajonos ierobežoja pat lauku laistīšanas darbus.

Runājot par laukiem, tieši lauksaimniecība un tūrisms ir Jaunzēlandes lielākie ienākumu avoti. Pēc pirmā Jaunzēlandē nodzīvotā mēneša pat nevarējām atcerēties, kad vakarā neesam dzirdējuši aitas vai govis. Līdzīgi kā ceļojumā pa Balkānu valstīm, arī Jaunzēlandē mājlopi uz ceļa nav nekāda retā parādība. Lasījām statistiku, ka uz katru Jaunzēlandes iedzīvotāju (tautā sauktu par kivi) ir aptuveni 20 aitas, kuras ganās it visur.

Foto: Laima Buša

Salīdzinot ar Latviju, Jaunzēlande ir aptuveni četras reizes lielāka, savukārt tās iedzīvotāju skaits - nepilni pieci miljoni. Un tas nozīmē, ka šeit ir plašas, neapdzīvotas teritorijas, īpaši Dienvidu salā, kuru izvēlējāmies kā savu pirmo pieturas punktu. To, cik daudz Jaunzēlandē ir elpu aizraujošu apskates vietu, gan grūti saskaitīt. Ņemot vērā tās kalnaino reljefu, Jaunzēlande ir zeme ne vien ar augstiem kalniem, salīdzinoši viegli pieejamiem ledājiem, bet arī ūdenskritumiem, tirkīzziliem ezeriem un mežonīgām kalnu upēm.

Apkārt it visai valstij ir krasta līnija ar skaistām, peldamām, arī klinšainām un mežonīgām pludmalēm, bet tam visam pa vidu - lietus meži, ielejas un unikāla dzīvnieku un augu valsts. Starp citu, Jaunzēlande ir viena no retajām vietām pasaulē, kur nav indīgu čūsku, zirnekļu un cilvēkam bīstamu plēsēju. Iespējams, tā bija viena no priekšrocībām, kas lika mums aizceļot tieši uz šo zemi."

