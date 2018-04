Steidzīgais aktīvists un mierīgais vērotājs: interesanti skaidrojumi par ceļotāju tipiem

Cilvēkam laika gaitā veidojas mazāki un lielāki ieradumi, kas raksturo viņu ikdienas darbības. Ar ceļošanu ir līdzīgi – gan galamērķu, gan apskates vietu izvēle, gan arī nakšņošanas veids spēj pateikt priekšā daudz par cilvēka personību un to, kas īsti ceļošanā viņu saista. Aicinām ielūkoties dažādu blogu autoru un portālu izvirzītajos ceļotāju tipos, kuros, iespējams, atpazīsi arī sevi.

Kultūras izzinātājs. Šī tipa pārstāvji ceļojumos meklē iespēju, kā tuvāk iepazīties ar vietējiem un viņu kultūras atšķirībām. Parasti šiem cilvēkiem nepietiek tikai ar vietu apskatīšanu un virspusēju ieskata gūšanu – viņi grib, lai ceļošanas process ir aktīvs, pašiem piedaloties dažādos vietējo pasākumos vai rituālos. Nereti arī tiek izvēlēts doties pa takām, uz kurām tūristi iet retāk, bet sniedz patiesāku ieskatu vietējo dzīvē.

Kultūras izzinātāji nereti ceļo arī vienatnē. Šajā rakstā iepazīsties ar iemesliem, kāpēc šāda veida ceļošanu vērts izmēģināt kaut reizi dzīvē.

Drosmīgais trakgalvis. Ceļošanai ir jāsniedz vēl nepieredzētas un ekstrēmas sajūtas – ar šādu domu braucienos dodas šī ceļotāju tipa pārstāvji. Veidi, kā šādu pieredzi gūt, var būt patiesi dažādi, piemēram, dodoties augstas grūtības pakāpes pārgājienos, ļaujoties ūdens sportiem vai pārvarot dažāda veida bailes. Šiem cilvēkiem svarīgi, ka apkārt ir līdzīgi domubiedri, kas spēs iedrošināt izmēģināt jaunas lietas.

Foto: Shutterstock

Mierīgais vērotājs. Šiem cilvēkiem patīk braukt uz vietām, kurās pēc kāda laika ir vērts atgriezties vēlreiz un novērtēt, kas mainījies un kā laika zobs ietekmējis apkārtni. Šo tipu neraksturo vēlme būt straujiem un neprognozējamiem – viņu ceļojums ir izdevies, ja viss norit pēc plāna, nekur nav jāsteidzas un atliek laiks arī vienkārši pasēdēt un izbaudīt apkārtējo vidi. Šos nereti dēvē arī par tipiskiem tūristiem.

Atpūtas meklētājs. Citi dodas ceļojumos tāpēc, lai atpūstos no ierastās vides un "atjaunotu" izsīkušos spēkus. Šos cilvēkus vilina atpūta kūrortos, kur par labsajūtu rūpējas viesnīcas personāls un tev jādomā tikai par to, kā no gultas tikt līdz saules sargam pie ūdens. Šī tipa pārstāvji izvēlas arī regulārus ceļojumus pie radiniekiem vai draugiem, kas dzīvo ārzemēs – viņus vilina vietas, kurās primāra būs nesteidzīga atpūta.

Dzīves svinētājs. Šis tips attiecināms uz tiem, kuri braucienos dodas tāpēc, ka tam ir konkrēts iemesls, piemēram, medusmēnesis, komandējums, gadsimta futbola spēle, koncerts u.c. Šādos braucienos visa uzmanība tiek veltīta šim notikumam, tāpēc pārējās izklaides un atpūtas iespējas, piemēram, pilsētu apskate vai došanās ekskursijās var tikt atstātas otrajā plānā.

Foto: Shutterstock

Steidzīgais aktīvists. Šie cilvēki parasti ir ceļojuma grupiņas priekšgalā ar karti un izstrādātu plānu, kur doties un ko redzēt. Lielākoties viņi grib apskatīt pēc iespējas vairāk vietu, tāpēc līdz sīkākajai detaļai izplāno, kur pa minūtēm jābūt. Protams, konkrētajā galamērķī pavadīto laiku vajag izmantot visā pilnībā - sava veida plāns palīdz orientēties un lieki netērēt laiku, taču ar to nevajag arī pārspīlēt. Pārāk liela steigšanās var sabojāt ceļojumu kopumā – par citām ierastām ceļotāju kļūdām, no kuram vērts izvairīties, lasi te.

Fotogrāfiju ķērājs. Mūsdienās ar interneta starpniecību var vienkārši un ātri citiem pastāstīt par savu atrašanās vietu un konkrētā brīža nodarbi – daudzi ceļotāji šo iespēju izmanto salīdzinoši bieži un publicē bildes sociālajos tīklos vienu pēc otras. Reizēm var šķist, ka viņiem svarīgāk ir uzņemt bildi, nevis apskatīt konkrēto vietu.

Rakstā izmantota informācija no "CnTraveller", "Tourism Victoria" un "Skyscanner".