Trīs padomi, lai šīs vasaras ceļojums būtu izdevies

Sākas atvaļinājumu un ceļojumu laiks. Lai tieši šis ceļojums kļūtu par labāko tavas vasaras piedzīvojumu, iedvesmojoties no "Budget Travel", izvirzījām trīs padomus, kas palīdzēs to izbaudīt no visas sirds un vēl vairāk.

Mazāk ir vairāk Esot ceļā, viss, kas tiešām ir vajadzīgs, ir pārtika, ūdens un vieta, kur pārnakšņot. Mūsdienās pārāk liela uzmanība tiek pievērsta mantām, lietām un to nozīmei dzīvē. Cilvēki pieķeras lietām, reizēm aizmirstot, ka vislielāko vērtību patiesībā iemanto cilvēki, pieredze, atmiņas. Ieteikumi: Kravājot somu, ir jāizvērtē, kuras lietas tiešām noderēs, bet kuras labāk atstāt mājās. Ja šaubies par kādu lietu – neņem to. Ja tomēr ceļa laikā sapratīsi, ka to vajag, iegādāsies to tuvākajā pilsētā. Ceļā iesaka doties vien ar rokas bagāžu, jo, pirmkārt, tas samazinās ceļojuma izmaksas, jo nebūs jāmaksā par bagāžu. Otrkārt, ietaupīsi laiku, jo nebūs jāgaida somas lidostā, kā arī, treškārt, fiziski lieki sevi nenogurdināsi ar visu mantu stiepšanu. Kā likt mantas rokas bagāžā, lai paņemtu pēc iespējas vairāk lietu Dzīve ir neparedzama Tieši tas, ka dzīvē ne par ko tu nevari būt drošs, piešķir tai tik lielisku garšu. Dzīvojot mājās, dzīve var šķist ļoti paredzama, tomēr tā nav. Un ceļošana to pierāda. Nekad nevar paredzēt, kurp tā mūs aizvedīs šoreiz, nekad nezini, kas sagaida aiz nākamā krustojuma. Ieteikumi: Dodoties ceļā, nepaļaujies tikai uz striktām norādēm un lielākajiem tūristu magnētiem. Reizēm visskaistākie skati un lieliskā pieredze tiek gūta, apskatot vietas, kas nav iekļautas tūristu apskates objektu sarakstā. Ļaujies atpūtai un neizdibināmiem ceļiem! Iesaisties sarunās ar vietējiem Iesaistoties sarunās ar vietējiem, vari iegūt patiešām neatsveramu pieredzi. Saziņa ar cittautiešiem var likt apjaust, ka, lai saprastos, reizēm pat nav vajadzīga viena valoda. Svarīgāka ir attieksme, ar kādu tu pie viņiem vērsies. Ieteikumi: Laikā, kamēr uzturies pilsētā, apmeties nevis tūristu pieblīvētā viesnīcā, bet kādā vietā, kas atrodas vietējo iedzīvotāju apdzīvotā platībā. Tā būsi ciešākā kontaktā ar tur dzīvojošajiem, kā arī tas pavērs lielāku iespēju valsti iepazīt no dažādiem skatupunktiem. 10 ieteikumi, lai ceļojumā nejauši neaizvainotu vietējos iedzīvotājus