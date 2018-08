Uz velosipēda un ar mugursomu plecos: Artūra stāsts par Norvēģijas apceļošanu

Zane Meistere 'Tūrisma Gids' redaktore

Artūrs Drozds, kā saka pats par sevi, ir piedzīvojumu cilvēks. "Brīvajā laikā svarīgi ir nezaudēt to lieki, izdarīt ko tādu, kas paliek atmiņā. Jo vairāk atmiņu, jo krāsaināks skats uz dzīvi," pārliecināts Artūrs. Viens no viņa iemīļotiem brīvā laika pavadīšanas veidiem ir ceļošana, un arī tur viņš meklē piedzīvojumus, neizvēloties vienkārši iegādāties aviobiļetes, rezervēt viesnīcu un pavadīt laiku kūrortā. Viņu vairāk vilina neskarta daba un gandarījuma sajūta pēc kāda smaga pārbaudījuma.Tieši šie bija arī daži no iemesliem, kādēļ Artūrs nolēma doties uz Norvēģiju, kur kalnaino dabu apskatītu uz velosipēda. Bet par visu pēc kārtas!