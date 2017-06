Juris Lipsnis pēc profesijas ir arhitekts, bet darbojies arī citās jomās – bijis ugunsdzēsējs, zemessargs, atvaļinājies no Latvijas armijas kapteiņa pakāpē, bet viņa vaļasprieks ir ceļošana gan ar riteni, gan kājām, sevišķi Jurim patīk klejot pa valstīm, kuras vēl tikai grib būt civilizēti nopulētas. 29. jūnijā pulksten 19 viņš bārā "Dēkainis" stāstu vakarā dalīsies piedzīvojumos par trim svētceļojumiem pa svētā Jēkaba ceļu (Camino Santiago) Spānijā - 120, 350 un 320 kilometru garumā, kā arī pieveikto 156 kilometrus garo " West Highland Way " Skotijā. Piedāvājam video no šī pasākuma.