Viesmīlīgi cilvēki, patīkams klimats un tradicionālā virtuve: Šrilanka latvieša acīm

Nonākt citā pasaulē, izbaudīt klimatu, kurā karstums mijas ar spēcīgām lietusgāzēm, nobaudīt ēdienus, kas uzspridzina vidējā latvieša garšas kārpiņas un iemācīties ko jaunu, uz katra stūra piedzīvojot pa kultūršokam – tā savos iespaidos par piedzīvoto ceļojumā Šrilankā stāsta Biznesa augstskolas "Turība" students Verners Jānis Trokšs. Savā ceļojuma stāstā viņš dalās ar padomiem, kā arī izvirza piecus iemeslus, kāpēc viennozīmīgi ir vērts doties uz šo valsti, atgādinot, ka tas ir pa kabatai arī studentam.

Ceļošana mums atver acis, lai mēs spētu lietas uzlūkot citādāk, tā paplašina redzesloku un maina pasaules uztveri. Gūstam vērtīgu pieredzi un zināšanas, iepazīstot citu valstu kultūru, vidi un cilvēkus. Dažādas kultūras, dzīves līmeņi, vērtības, ēdiena daudzveidība, tradīcijas, dzīves ritms – šīs un vēl daudzas citas lietas, kas iegūstamas ceļojot. Tas ir viens liels piedzīvojums, kas bieži vien nav pilnībā paredzams – tas ir tas labākais, ka dodoties šādā piedzīvojumā, tu pat nenojaut, cik lielisks var izvērsties brauciens. To ir vērts izbaudīt!

Viens milzīgs kultūršoks!



Teikšu tā – tas bija viens milzīgs kultūršoks! Lietas un vietas, kuras nekad nebūtu iedomājies. Protams, zināju, ka dodos uz Āziju, kā tā ir pavisam cita zeme, cilvēki, kultūra, kas ļoti atšķiras no mūsu – latviešu – pieņemtajām dzīves normām un vērtībām. Es biju tam gatavojies, taču, nonākot galā, mans izbrīns, emocijas un pārsteigums par visu, ko piedzīvoju šajā krāšņajā zemē, nemazinājās. Viss šķita tik jauns un neredzēts, kā nonākšana citā pasaulē. Nekad nebiju domājis, ka tas ir iespējams.

Foto: Privātais arhīvs

Viens no lielākajiem kultūršokiem bija ēdiens – tik daudz rīsus nebiju ēdis vēl nekad, bet tur tā ir tradicionālā piedeva ēdienam. Ēdieni tur ir izteikti asi, ņemot vērā, ka neesmu pieradis pie šāda uztura, man tika pasniegti ēdieni, kas speciāli gatavoti, pievienojot mazāk garšvielu. Tas ēdiens, kas Šrilankā ir neass un maigs, parastajam latvietim joprojām būs par asu, pie tā nācās pierast, bet pēc brauciena varu drosmīgi apgalvot, ka esmu norūdījies!

Nākamais mazais mērķis ir doties uz kādu no Āfrikas valstīm vai Dienvidameriku, tā varētu būt jau pavisam cita, bet ne mazāk jauna un interesanta pieredze.

Katrā galamērķi nepieciešams savējais

Katru reizi, kad ceļoju, kā svarīgu nosacījumu izvirzu to, ka vajadzīgs kāds pazīstams cilvēks konkrētajā valstī vai pilsētā, arī Šrilanka nebija izņēmums. Viens no maniem kursabiedriem ir no Šrilankas. Studiju laikā mums izveidojās labas savstarpējās attiecības un viņš man piedāvāja doties uz Šrilanku un iepazīt viņa zemi un kultūru, kam nedomājot piekritu. Tas ir liels pluss, jo tieši vietējais vislabāk spēs iepazīstināt ar tās vietas tradīcijām, kultūru un paražām, iepazīstot cilvēku ikdienas dzīves ritējumu, ko pilnā apmērā izbaudīju Šrilankā. Aizbraucot ceļojumā un dzīvojot viesnīcā vai tikai sauļojoties pludmalē, nekad nebūs iespējams izbaudīt galamērķa patiesi sniegtās iespējas, to par ceļošanu nenosauksi.

Foto: Privātais arhīvs

Pieci iemesli, kāpēc doties uz Šrilanku



1. Salas atmosfēra – tā ir lieliska sajūta, ko tiešām izbaudīju. Tropu sala, kas atmiņās atsauc kadrus, kas agrāk redzēti tikai kinofilmās, un tie kļūst par realitāti! Visapkārt ir okeāns un vidū esi tu. Tam visam papildus ir tropu laikapstākļi.

2. Cilvēki – visi vietējie cilvēki, kurus iepazinu ciemojoties Šrilankā, vienmēr bija ļoti atvērti, pozitīvi un viesmīlīgi. Tas, ko izteikti ievēroju – vietējie iedzīvotāji iebraucējus un tūristus no Eiropas uzlūkoja ar lielu cieņu. Tas šķita tiešam interesanti un neparasti. Brīdī, kad bērns soļojot pretī pa ielu, man pamāj un saņemot sveicienu atpakaļm uzplaukst smaidā, rodas tiešām patīkamas sajūtas. It kā tik ikdienišķa situācija, bet viņam tas, iespējams, nozīmē daudz vairāk. Ļoti izteikti bija vērojams cilvēku draudzīgums un labas savstarpējās attiecības.

3. Daudzveidīgs klimats – tur novērojama liela laikapstākļu daudzveidība. Vieta, kur dzīvoju, atradās salas dienvidu daļā un pārsvarā bija novērojams izteikts tropu klimats ar ļoti siltu laiku un biežām lietusgāzēm. Salas vidusdaļā, kur jau ir tropiskais klimats, džungļu daba mazinās, bet salas augšdaļā vērojams izteikts sausums.

Foto: Privātais arhīvs

4. Ēdienu un augļu daudzveidība – asu ēdienu cienītājiem tā ir izcila vieta, kur gūt baudījumu, izmēģinot plašo ēdienu klāstu. Tik daudz un dažādi ēdieni, kuru nosaukumi nebija dzirdēti, kur nu vēl redzēti. Eksotiskākais ēdiens, ko izmēģināju, personīgi bija haizivs – garša un tekstūra atgādina vistas gaļu, bet jūtama arī zivs klātbūtne. Tradicionāls brokastu dzēriens atgādināja visiem labi zināmo smūtiju, kura sastāvā samaltas specifiskas lapas un garšvielas, saukts arī par veselības dzērienu. Augļi ir nesalīdzināmi garšīgāki un svaigāki par Latvijā nopērkamajiem, bet tas ir tikai loģiski, jo tie būtībā tiek noplūkti no koka! Banāni, mango, ananasi. Izmēģināju pat tādus augļus, kurus pirmo reizi redzēju.

5. Atšķirīgi uzskati un vērtību skala – dzīves uztvere ir pilnīgi citādāka, materiālajai pasaulei netiek piešķirta liela vērtība. Nav svarīgi, cik liela māja vai mašīna tev ir. Augstu tiek vērtētas tradīcijas un ģimeniskums, ko ir vērts mācīties no šiem cilvēkiem. Ļoti svarīga un pamanāma ir ticības un reliģijas loma valstī.