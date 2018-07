Ziemeļlietuvas pārsteigumi un neaizmirstamā Žemaitija: divu dienu ceļojums pa kaimiņvalsti

Lietuvas pilsētu – Rokišķu un Pluņģes – apmeklējums var būt ideāls atpūtas maršruts nelielām brīvdienām vai nedēļas nogales izbraucienam. Tāpat šo pilsētu apskati var apvienot ceļojumā uz Palangu, Klaipēdu vai Kuršu kāpām, ko pierāda nesenais ceļojums, kas aizveda mūs uz šīm Lietuvas pilsētām.

Gačionu muiža, kur var atpūsties lauku muižnieka stilā



Foto: Ingus Pugačovs

Pirmo dienu veltījām Rokišķu apkārtnes apskatei. Dabas miera, klusuma un zaļojošu koku ieskauta, mantinieku lolota, Rokišķu lauku teritorijā ieslēpusies īsta "pērle" – klasicisma stilā atjaunotā Gačionu muiža, ko trīs simtus gadus pārvaldījusi Rozenu dzimta.

Nu šeit saimnieko īsts barons Pjotrs Rozens, enerģisks kungs, kurš atstājis Parīzi, lai apmestos uz dzīvi šajā lauku nostūrī, atjaunotu muižu tās kādreizējā elegancē un laipni uzņemtu pie sevis tūristus.

Pats saimnieks uzsver, ka šeit ir jābrauc neko nedarīt, vien baudīt autentiskas lauku muižas gaisotni, nesteidzīgas un klusuma apdvestas dzīves ritmu un brīnišķīgus ēdienus no itāļu un franču virtuves, ko pats saimnieks arī reizēm gatavo viesiem.

Par ļoti pieņemamu samaksu muižas ciemiņam ir iespēja nakšņot senatnīgā stilā iekārtotā numuriņā, izmantot sporta zāli, plašo bibliotēku, laivot tuvējā ezerā, baudīt trīs maltītes dienā gaumīgajā un mājīgajā muižas ēdamistabā, kas apvienota ar atvērtā tipa virtuvi, vai brokastot uz terases, klausīties Rozenu dzimtas stāstus pie vīna glāzes un līdz pirkstu galiem sajust muižas dzīves burvību.

Caur fotoattēliem grūti notvert to šarmanto un sena klusuma apdvesto atmosfēru, kas valda barona Rozena atjaunotajā Gačionu muižiņā. To var izdarīt tikai aizbraucot turp un sajūtot to sirsnību, ar kādu saimnieki kādreizējā godībā atjaunojuši ikvienu telpu. Uz šo vietu nebrauc tūkstoši, tāpēc saimnieks ikvienu ciemiņu sagaida kā mīļu viesi. Rodas vēlme šeit atgriezties un atvest savējos, parādīt viņiem šo pasaules stūrīti, šo šarmanto muižu, īstu baronu, kurš pats gatavo viesiem pusdienas un iemieso to, ko sauc par dzīves jēgpilnu eksistenci.