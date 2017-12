10 iemesli, kāpēc doties uz Amsterdamu ziemas laikā

Liela daļa rudeni un ziemu negaida it nemaz, jo dienas ir īsas, no skapja jāvelk ārā biezie mēteļi, bet bez cimdiem ārpus mājas labāk nedoties. Taču katram gadalaikam ir sava burvība, tāpat kā katrai pasaules valstij un pilsētai. Lūk, 10 iemesli, kas padara Nīderlandes galvaspilsētu Amsterdamu par tik apburošu galamērķi tieši šobrīd, gada vēsajā sezonā.

Amsterdama ir viena no tām vietām uz zemeslodes, kurā ziemas periodā sniega paviesošanās nav nekas pārsteidzošs un nebijis, tāpēc ziemas prieki te baudāmi bieži.

Jau no novembra beigām, pilsētas ielās iemirdzas krāsainas gaismas, atklājot ikgadējo Gaismas festivālu, kurš norisinās līdz pat janvāra beigām. Amsterdama šajā laikā pārtop par brīvdabas muzeju, jo instalāciju radītās gaisma spēlējas itin visos pilsētas stūros un ūdeņos. Plašāk par festivālu lasi mājaslapā.

Amsterdamā ir ārkārtīgi daudz glītu tiltiņu, kuri ved pāri kanāliem. Nīderlandes galvaspilsēta ar saviem kanāliem ir gandrīz tikpat slavena kā Venēcija, taču patiesībā to Amsterdamā ir vairāk nekā pašā Itālijas pilsētā. Kad gaisa temperatūra pieturas auksta vismaz četras dienas, uz kanālu ledus iespējams arī izbaudīt slidošanas priekus. Protams, arī citviet Amsterdamā var paslidot, taču tieši slidošana uz kanāliem tiek dēvēta par neparastāko. Pirms došanās uz Holandi ziemā, pārlasi seno bērnu dienu grāmatu "Sudraba slidas"!

Foto: Shutterstock

Amsterdama ir vieta, kur valda brīvi uzskati, un tas atspoguļojas arī mākslā un kultūrā. Šajā pilsētā ir interesanti un neparasti muzeji, piemēram, Siera muzejs, Kaķu muzejs, Pīpju muzejs u.c. Tāpat pilsētā ir arī Briļļu muzejs, kas atrodas vēsturiskā 19. gadsimta optiķa darbnīcā, un tajā iespējams apskatīt brilles, sākot no senlaicīgiem, pūcēm līdzīgiem degunkniebjiem līdz masīvākām acenēm. Plašāk par neparastajiem Amsterdamas muzejiem vari izlasīt šajā rakstā.

Paturpinot par mākslu, Amsterdamā ir arī tiešām ievērojami un apskates vērti muzeji, piemēram, Vinsenta van Goga (Van Gogh) muzejs, Annas Frankas (Anne Frank) muzejs un Paula van Lona (Van Loon) muzejs. Pēdējā ir iespēja ielūkoties Amsterdamas aristokrātu ģimenes namā, kurš celts 17. gadsimtā un atrodas kanāla malā. Savrupmāja tiek uzskatīta par vienu no iespaidīgākajām ēkām pilsētā, kura renovēta līdz pašai sīkākajai detaļai, sākot ar lustrām un beidzot ar apzeltījumu.

Lai gan tulpes tiek sauktas par pavasara sīpolpuķēm, Starptautiskā tulpju diena Amsterdamā tiek atzīmēta janvāra trešajā sestdienā - šogad noteiktais datums ir 20. janvāris. Tulpes ir vienas no puķēm, kuras tiek asociētas ar Nīderlandi - ikvienā suvenīru veikaliņā jebkurā gadalaikā varēsi iegādāties tulpju sīpolus, un arī ziemas laikā notiekošie pasākumi to vēlreiz apstiprina. Dienas ietvaros pie Amsterdamas centrālā laukuma (Dam) tiek izveidots milzīgs "tulpju palags", kurā katrs var atrast tieši sev visskaistāko ziedu un ņemt līdzi uz mājām. 2018. gada virstēma šai dienai ir romantika.

Foto: DELFI

Vai esi kādreiz dzirdējis par saldo ēdienu ar nosaukumu "oliebollen"? Tas ir viens no gardumiem, kurš Holandē godā tiek celts tieši ziemas laikā. To varētu salīdzināt ar mums labi pazīstamajiem virtuļiem. Prasti tos ēd tik daudz, lai visu gadu pēc tam vairs negribētos, tāpēc apaļos rausīšus ar pūdercukuru var dēvēt par sezonas gardumiem.

Foto: Shutterstock

Runājot par saldajiem ēdienu, Amsterdamā noteikti jāpagaršo vēl citi labumi, kuri šajā laikā ir īpaši populāri - viens no tādiem ir neparastais ābolu pīrāgs (appeltaart). Tāpat arī citu gardu kūciņu te netrūkst.

Foto: DELFI

Ziemas laikā Amsterdamā bieži var dzirdēt vārdu "he-zell-ick", kam tiešs tulkojums angļu nav atrodams. Šis vārds nīderlandiešu kultūrā tiek izmantots bieži, un tas apvieno mājīgo, neparasto, relaksējošo un patīkamo. Tas ir viens no raksturīgākajiem vārdiem šeit, un to var pielāgot itin visam, kas sagādā patīkamas emocijas.

2016. gadā pasauli pāršalca ziņa, ka 2017. gadā Amsterdamā taps pasaulē augstākais debesskrāpis, un drīz tas kļūs par vēl vienu iemeslu, kāpēc doties uz šo pilsētu. Plašāk par koka debesskrāpi atradīsi šeit.

Foto: DELFI

Ja pēc vecpilsētas apskates gribas redzēt citādu Amsterdamu, vērts doties uz kādreizējo veco doku rajonu. Tajā acīm paveras 21. gadsimta pilsēta ar izcili restaurētu arhitektūru un slavenu holandiešu un citzemju arhitektu projektētām jaunām ēkām.

Dodoties uz Austrumu dokiem no pilsētas centra puses, vispirms jau no tālienes noteikti pamanīsiet "NeMo". No vienas puses šī ēka izskatās kā gigantisks, apsūbējis kuģa priekšgals, līdz kuram (no pilsētas centra puses) iespējams nokļūt pa speciāli ierīkotu gājēju tiltiņu. No otras - kā slīpi sasvēries milzu klājs (patiesībā terase ar burvīgu skatu uz Amsterdamu), no kura lejup ved kāpnes, kuras kāds pamanījies salīdzināt ar tām, no kurām leģendārajā kino klasikas šedevrā "Bruņukuģis Patjomkins" ripoja bērnu ratiņi. "NeMo" atrodas Amsterdamas Nacionālais zinātnes un tehnoloģijas centrs.

Ja pēc Amsterdamas izzināšanas rodas vēlme turpināt Nīderlandes apskati, arī citām pilsētām ir ko piedāvāt. Enšedē, piemēram, ir ļoti neparasta iela, kuru dēvē arī par salūzušo akmeņu ceļu, bet ziemeļos esošā Githorna pārsteidz nevis ar ielām, bet kanāliem, kuri atrodas to vietās. Plašāk par neparasto vietu izlasi šajā rakstā.

Materiāla tapšanā izmantota informācija no "VisitAmsterdam" un "CultureTrip".