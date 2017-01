10 lietas, ko Minhenē var baudīt bez maksas

Lūk, lietas, ko Minhenē var apskatīt un izmēģināt bez maksas.

Svētā Pētera baznīca

Foto: Shutterstock



Ikvienam patīk vietas ar labu skatu, tādēļ vērts uzkāpt labi augstu, lai pavērtos uz plašu apkārtni. Sadedziniet dažas kalorijas, kas iekrājušās, ēdot vācu desiņas ar alu, un uzkāpiet 306 pakāpienus Pēterbaznīcas tornī. Tā ir Minhenes vecākā baznīca, un no tās paveras izcils skats uz pilsētu un tās apkārtni. Turklāt šos iespaidus var gūt pilnīgi bez maksas!

Adrese: Rindermarkt 1

Rātsnama zvanu spēle

Foto: Reuters/Scanpix

Ja esat Minhenē, pacentieties aiziet uz Jauno Rātsnamu ap pulksten 11 no rīta, raksta "Hostelworld". Tad varēsiet noklausīties slaveno zvanu spēli jeb "Glockenspiel". Šo par vienu no labākajām bezmaksas tūristu atrakcijām sauc vai visi zināmie ceļveži. Kad pulkstenis rādīs tieši apaļu stundu, parādīsies arī iespaidīgas, dabīga izmēra figūras, kas attēlo 16. gadsimta stāstus.

Adrese: Marienplatz 8

Sērfošana

Foto: Shutterstock



Vēl viena bezmaksas atrakcija, ko pamēģināt Minhenē. Tā gan paģērē nedaudz stipru nervu un daudz prasmju, bet, ja ir drosme, var izmēģināt pilsētas slavenos "stāvošos viļņus" Eizenbahā (Eisbach). Tur izveidots mākslīgo viļņu baseins. Izklaides vieta ierīkota Angļu parkā, kas ir viens no lielākajiem pasaulē. Tomēr jābrīdina, ka, ja laiks ir labs, šeit sanāk cilvēku pūļi, un būs jāstāv rindā. Ir gan vēl viens mazāks un ne tik pārpildīts viļņu baseins uz dienvidiem no Minhenes pie Floslendes (Floßlände), bet tas ir piemērots tikai sērfošanai no maija līdz septembrim.

Aderese: Angļu parka dienvidu galā pie Prinzregentenstrasse. Netālu piestāj 100. autobuss.

Alus saulrietā

Minhenē netrūkst interesantu, jumta terasēs ierīkotu bāru, bet to cenas var saniknot ikvienu, jo alus maksā astronomiskus ciparus. Tādēļ, ja maciņš nav īpaši biezs, dariet kā vietējie, iepērciet atspirdzinājumus un uzkodas veikalā un iekārtojiet paši savu atpūtas vietu, piemēram, uz tilta, kas atrodas netālu no Minhenes centrālās dzelzceļa stacijas (Hackerbrücke), lai vērotu saulrietu.

Milzu parks

Foto: Shutterstock



Kurš gan būtu domājis, ka Minhenē ir parks, kas ir lielāks nekā Haidparks Londonā un Centrālparks Ņujorkā? Bet tāds ir, un tas ir jau minētais Angļu parks, kur var izbaudīt daudz lietu, kas ir pavisam bez maksas. Šī ir īstā vieta, kur atpūsties, ja esat pilsētā vasarā – gan sauļoties, gan apskatīt japāņu tējas namiņu vai ķīniešu torni. Parkā ir arī vieni no pasaules lielākajiem alusdārziem zem klajas debess. Tur var uzturēties bez maksas un var pat ņemt līdzi savus gardumus piknikam, vien vajadzētu nopirkt vismaz vienu kausu alus, lai ir, pie kā "pieturēties".

Kur? Brauciet ar U-Bahn un izkāpiet stacijā "Giselastrasse"

Pelde un nobrauciens pa upi

Kad termometra stabiņš uzkāpis gana augstu, minhenieši ne tikai iziet ielās un parkos, viņi arī metas iekšā Eizenbahā, lai atvēsinātos. Var nobraukt pa strautu uz leju un pēc tam bez maksas ar tramvaju atgriezties tā augšā, raksta "Hostelworld". Tramvaju var izmantot bez maksas, ja vien esat peldkostīmā.

Tāpat ūdens priekus var izbaudīt laivā.

Tomēr jābrīdina, ka šīs izklaides ir ļoti populāras un būs daudz dzestruma kārotāju, tāpēc Minhenes pašvaldība īpaši aicina šajā vietā uzvesties uzmanīgi, kā arī pēc sevis savākt atkritumus.

Aderese: Angļu dārzu dienvidu galā pie Prinzregentenstrasse.

Izbaudi kultūru

Foto: Tobiass, Likealocalguide.com



Lai arī ne pilnīgi bez maksas, Minhenes labākajos muzejos svētdienās ieeja maksā tikai simbolisku vienu eiro. Un tas būs tā vērts, jo šajās senajās ēkās glabājas slavenāko vecmeistaru darbi: Rembrants, Dīrers, Monē, Vorhols, Dalī ir tikai daži no tiem, kuru darbus varēsiet skatīt Pinakotēkas galerijās (Vecajā, Jaunajā un Modernajā). Savukārt renesanses laika skulptūras glabājas Bavārijas Nacionālajā muzejā. Arī Cilvēka un dabas muzejs svētdienās apmeklējams par vienu eiro.

Adrese: Ar 100. autobusu jābrauc līdz "Reitmorstrasse", lai nokļūtu Pinakotēku galerijās, bet Bavārijas Nacionālais muzejs atrodas Prinča Reģenta ielā 3 (Prinzregentenstraße 3). Cilvēka un dabas muzejs atrodas Nimfenburgas pilī (Schloß Nymphenburg).

Sporta sacīkstes brīvā dabā

Minhenē ir daudz iespējas izbaudīt sacensību garu parkos. Tur ir pieejami bezmaksas galda tenisa galdi. Vēl viena iespēja ir petanka ar draugiem Hofgartenā.

Adrese: Hofgartenstraße 1

Apskati savu nākotnes auto

Ja modernu un ātru mašīnu plūstošās līnijas ir tas, kas sagādā patiesu prieku, Minhene ir īstā vieta. BMW markas jauno autombīļu apskate uzņēmuma galvenajā ēkā ir pilnīgi bez maksas. Savukārt, lai apskatītu nelielo auto attīstības ekspozīciju, būs nedaudz jāmaksā.

Adrese: Am Olympiapark 1

Ēka atvērta no pirmdienas līdz sestdienai no pulksten 7.30 līdz pusnaktij. Svētdienās no pulksten 9 līdz pusnaktij.

Bezmaksas koncerti

Ik vasaru Minhenē Odeona laukumā (Odeonsplatz), netālu no Hofgartena, notiek ļoti daudzi koncerti. Ja vēlēsieties tos klausīties, sēžot sēdvietās, būs jāmaksā, bet, ja galvenais ir mūzikas baudīšana un esat ar mieru nebūt pie pašas skatuves, tad it labi to var darīt arī no attāluma, un tas būs pilnīgi bez maksas. Vēl viena neticami laba iespēja apmeklēt bezmaksas koncertus Minhenē ir Kultūras centra Gaštaigā pusdienlaika un agrie vakara koncerti, kas notiek ik dienu. Tajos uzstājas netālu esošās Mūzikas un teātra akadēmijas studenti.

Adrese: Ar jebkuru S- Bahn brauciet uz "Rosenheimer Platz" staciju.

Bezmaksas futbols

Būsim godīgi, slavenās Minhenes "Bayern" komandas spēļu biļetes mājas stadionā ir neticami dārgas un krietni paputinās budžetu. Tomēr nav jānolaiž rokas – Vācijas spēcīgāko komandu var pavērot arī bez maksas. Ik nedēļu stadionā tiek aizvadīti vairāki publiski bezmaksas treniņi, kur fani var pavērot savus elkus.

Adrese: "Bayern" galvenā treniņu vieta ir Zēbenera ielā (Säbener Strasse), aptuveni sešus kilometrus uz dienvidiem no pilsētas centra. Tuvākā metro pietura ir "Mangfallsplatz".

Ja plānojat apmeklēt Minheni, lūk, vēl citi interesanti apskates objekti.