10 vietas pasaulē, kurās smelties garīgo enerģiju un izbaudīt dabas krāšņumu

Simona Čeičiniece speciāli "Turismagids.lv"

Pasaulē ir pārsteidzoši daudz reliģisku vietu - neatkarīgi no ticības vai piederības kādai reliģijai, tajās ikviens var smelties ne tikai jaunu enerģijas pieplūdumu, bet arī vienkārši izbaudīt krāšņus dabas skatus. "The Telegraph" izveidojis sarakstu ar 10 vietām, kuras cieši saistītas ar dažādām reliģijām - arī tu vari izrauties no ikdienas steigas un tajās gūt iekšējo mieru.