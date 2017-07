11 iemesli, kāpēc šovasar aizbraukt uz Šauļiem

Šauļos kūsā dzīve. Šokolādes muzejs vilina ar saldām smaržām, aptieka "Valerijonas" atver seno zāļu recepšu krājumus, Talkšas ezera krastmalā labo enerģiju sniedz labirints, bet skatu piesaista dzelzs lapsa. Savukārt no militārās bāzes dzirdama lidmašīnu dzinēju rūkšana, Velosipēdu muzejā tiek konstruēts nākotnes transports, bet no Šauļu jumtiem var ieraudzīt pilsētas nepazīstamo pusi. Kāpēc gan šovasar kādā nedēļas nogalē nedoties ciemos uz šo pilsētu? Lūk, Šauļu tūrisma informācijas centra speciālista Arvida Valenteļa (Arvydas Valentėlis) ieteikumi, ko apskatīt Šauļos.

Uzlādē saules baterijas

Foto: Publicitātes foto



Jau 16. gadsimtā Nikolajs Koperniks pierādīja, ka Zeme griežas ap Sauli. Tomēr tikai neliela "anonīmo" astronautu biedrība zina, ka pie koordinātēm 55° ziemeļu platuma un 23° austrumu garuma mūsu planēta piebremzē. Tajā brīdī vienas pilsētas iedzīvotāji iegūst privilēģiju par Saules stariem priecāties daudz ilgāk un daudzveidīgāk nekā citi.

Foto: Delfi foto lietotājs ButerrFlay

Objektu, kas iemieso Saules simboliku, Šauļos tiešām netrūkst: saules pulksteņa laukums ar Šauļu pilsētas simbolu – skrienoša strēlnieka skulptūru, Šauļu iedzīvotāji bieži sauc par "Zelta puisēnu", saules pulkstenis uz Šauļu katedrāles dienvidu fasādes, strūklaka "Saules diski", vitrāža "Saules kauja".

Atšifrē zaļo kodu Šauļos





Vai zināt, kur dzīvo 150 sugu tauriņi? Kur ir maģiska vieta pie Talkšas ezera, bet kur sapņu stacija, mīlestības vārti vai valstī retāko augu dārzs? Tikai jādodas ceļojumā ar 19 pieturpunktiem pa unikālo Talkšas ekoloģisko taku Šauļos. Neizbraucot no pilsētas, kājām vai ar velosipēdu var ceļot visa ģimene. Saskaitiet, cik sugu un šķirņu augi aug Šauļu Universitātes Botāniskajā dārzā, kas atrodas piepilsētā, jaukā, klusā rajonā.

Izmēģini jumtu meditāciju

Šauļos no putna lidojuma augstumiem paveras pilnīgi cita pilsētas aina. No Fotogrāfijas muzeja apskates laukuma-terases uz jumta var paskatīties uz "Gaiļa" pulksteņa laukumu, bulvāra posmu, ar vējrāžiem greznotajiem jumtiem. Visas šīs detaļas nav iespējams ieraudzīt, staigājot pa ielām. Tāpat skaists skats paveras no terases tirdzniecības centrā "Saules miestas" pašā pilsētas centrā.

Atklāj Šauļos velosipēdu no jauna

Foto: Publicitātes foto



Viens no Šauļu lepnumiem ir Velosipēdu muzejs. Tajā var atrast dažādu laika periodu velosipēdus, katram ir sava vēsture un noietais ceļš. Vecākais eksponāts – 19. gadsimta beigu velosipēds izgatavots Žagarē. Starp tiem ir arī Lietuvas rekordu grāmatā ierakstīti velosipēdi. Šajā muzejā var apskatīt arī par nākotnes transportu sauktos velomobiļus.

Pagatavo jaunības eliksīru

Aptieka "Valerijonas" ir viena no vecākajām strādājošajām aptiekām Lietuvā, kas nepārtraukti darbojas no pat tās atvēršanas 1880. gadā. Tagad aptieka "Valerijonas" ir ne tikai aptieka, bet arī Šauļu iedzīvotāju iecienīta tējnīca un ārstnieciskās kosmētikas laboratorija. Aptiekas gatavotajiem krēmiem ir lieli panākumi. Līdz mūsdienām "Valerijonas" aptieka glabā ļoti senas zāļu receptes. Varbūt starp tām izdotos atrast arī jaunības eliksīra recepti?

Piedzīvo šokolādes terapiju

Foto: DELFI



Tādu muzeju var apskaust pat ar šokolādes industriju slavenā Brisele. Muzejā kļūst skaidrs, kur aug "šokolādes koki", kā šokolādi gatavoja maiji un acteki, kā tās lietošanas tradīcijas mainījās gadsimtu gaitā. Zinātkārie muzeja apmeklētāji paši var izmēģināt spēkus, gatavojot šokolādes gardumus, un šeit pat tos nobaudīt. Jo īsta šokolāde, īpaši paša gatavota, ir pati labākā terapija, lai justos priecīgi. Veikaliņā var arī iegādāties dažādus gardumus.

Iemūžinies ar Šauļu "dzelzs lēdiju"

Foto: Šiaulių turizmo informacijos centras

Šis dzelzs kūmiņš ir lielākā dzīvnieka skulptūra, kas fiksēta Lietuvas rekordu grāmatā. Viļņai ir leģenda par dzelzs vilku, bet Šauļi lepojas ar dzelzs lapsu – viltības un gudrības simbolu. Šauļu "dzelzs lēdijas" metāliskā skaistuma valdzinājums sagrozīs galvu katram, uzskata šīs pilsētas iedzīvotāji.

Apskati mūžīgo un svarīgāko vērtību "kolekciju"

Foto: Publicitātes foto



Kas cilvēkam ir vissvarīgākais? Varbūt jūs vēlētos pavērt dzīves nozīmīgo lietu noslēpumaino plīvuru neierastā vai negaidītā ekskursijā? Liktenis, vēsture, ticība un radoši cilvēki nolēma noslēgt "līgumu" par jēgas piešķiršanu savām iespējām, fantāzijai un prasmēm. Mūžīgo un svarīgāko vērtību "kolekcija" ir uzdāvināta Šauļiem un te arī apskatāma, stāsta Šauļu tūrisma informācijas centrā: Augšāmcelšanās laukums (Prisikėlimo aikštė), skulptūra "Vectētiņš ar mazbērniem", Sv. apustuļu Pētera un Pāvila katedrāle, Saules pulksteņa laukums – tās ir vietas, ar ko lepojas Šauļos.

Sajūti meditācijas takas spēku

Foto: Publicitātes foto



Meklējat vietu meditācijai, pārdomām, iekšējās pasaules izprašanai? Sajūtiet blakus Talkšas ezeram līkumojošā enerģētiskā labirinta spēku. Pastaiga pa šo labirintu ne tikai ķermenim, bet arī dvēselei varot dot to, ko prāts vēl nespēj saprast. Nesteidzieties iziet no labirinta centra – tur esot labākā vieta meditēšanai. Laiks, kas pavadīts labirinta centrā, ļauj nobriest atbildēm uz daudziem jautājumiem.

Nobaudi sauli

Kāda ir Šauļu pilsētas garša? Atbildi uz šo jautājumu garšas receptoriem var pateikt Šauļu zemes gastronomiskais ceļojums – "Saules garša". Ēdināšanas pakalpojumus sniedzošās kafejnīcas, atsaucoties uz Šauļu Tūrisma informācijas centra iniciatīvu, izveidojušas "Saules garšu" – ēdienu un dzērienu ar vienādu nosaukumu. Pusdienās pamēģiniet kaut ko no šiem jaunievedumiem.

Sagriezies pasākumu karuselī

Foto: Shutterstock



Šauļi ir pilsēta, kur notiek arī daudz kultūras, mākslas, sporta un biznesa pasākumi. Lūk, šīs gada lielāko notikumu kalendārs.