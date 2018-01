5 brīnišķīgi pārgājienu maršruti kalnos un augstienēs, kas būs pa spēkam pat iesācējiem

Interneta vietnē "Instagram", kur cilvēki ievieto bildes un video, bieži var ieraudzīt personas, kuru hobijs vai dzīvesveids ir tieši ceļošana. Viens no šādiem lietotnes kontiem ar nosaukumu "man who hiked the world" ("cilvēks, kurš izstaigājis pasauli") ir londonietis, kurš ceļo pa pasauli, meklējot interesantus un skaistus maršrutus pārgājieniem.