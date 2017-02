Aberdūra – viena no senākajām pilīm Skotijā

Aberdūras pils (Aberdour castle) ir būvēta 13. gadsimta sākumā, kas padara to par vienu no senākajām Skotijas pilīm. Tās pirmsākumos ēka bijusi vien divus stāvus augsts tornis, ko būvējis sers Alans de Mortimers, pirmais savas dzimtas pārstāvis, kas ieguvis barona titulu. Gadsimtu gaitā pils tikusi atkārtoti paplašināta, teikts "The Vintage News".