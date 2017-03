Adrijas jūras pērle Bari. Ko apskatīt Itālijas pilsētā, kur glabājas Santaklausa pīšļi?

Bari ir vēsturiski bagāta, bet joprojām jauneklīga pilsēta vārda vistiešākajā nozīmē, jo tur dzīvo daudz studentu, radot jautru un stilīgu atmosfēru. Bet jūras tuvums to padara iekārojamu ikviena atpūtas tīkotāja acīs. Turklāt jau vasarā turp tiešos lidojumus no Rīgas uzsāks zemo cenu aviosabiedrība "Wizzair".

Bari ir ostas pilsēta Itālijas dienvidrietumos, Adrijas jūras krastā. Tā ir Apūlijas reģiona galvaspilsēta un Bari provinces centrs. Bari ir urbānāka nekā tās kaimiņienes Leče un Brindizi, ar zaļiem bulvāriem un aktīvu nakts dzīvi, raksta "Lonely Planet". Pilsētā ir liela universitāte, nesen atjaunota opera, kā arī daudzas citas ēkas, kas apbur un pārsteidz ar savu grandiozitāti.

Foto: Shutterstock

Lai arī daudzi, taupot laiku, mēdz pašauties garām Bari un doties taisnā ceļā uz Leči, tas ir muļķīgi darīts, jo arī šai jūras pilsētai ir ko piedāvāt ceļotājiem – gan kultūras, gan vēstures jomā.

Piemēram, klasiskajā vecpilsētā atrodas svētajam Nikolajam veltīta bazilika, kur glabājas viņa kauli. Teiksiet – nekas īpašs? Tiek uzskatīts, ka šis svētais ir tas pats Santaklauss jeb Ziemassvētku vecītis… Un tas vēl nav viss, ko redzēt šajā Adrijas jūras ostā.

Ko apskatīt Bari?

Foto: Shutterstock

Pilsētas apskatei vērts ieplānot aptuveni dienu, tad varēsiet ieturēt arī nesteidzīgu maltīti un nobaudīt vīnu pēc klīšanas pa saules pielieto pilsētu. Bet, ja laika nav tik daudz, tad pilsētas senāko daļu – vecpilsētu (Vecchia Bari) – var apskatīt arī dažās stundās. Turienes ieliņu jūklis gan var likt samulst jebkuram labi orientētam ziemeļeiropietim, tomēr dienvidu šarms neatstāj vienaldzīgu un, kad būsiet pieraduši, Bari iepatiksies ātri, tādēļ pastaiga pa šo pilsētas daļu ir gandrīz obligāta.



Foto: Shutterstock

Starp vecpilsētu un Adrijas jūras krastu atrodas jau minētā Svētā Nikolaja bazilika (attēlā) – tuvākās vecpilsētas ielas pie baznīcas ir vistūristiskākās, ar neskaitāmām suvenīru bodītēm un maziem veikaliņiem. Bazilika speciāli celta kā vieta, kur glabāt svētā, kas daudz kur pazīstams kā Santaklauss, pīšļus. Tie tagad atrodas baznīcas kriptā. Tā nu šī ir ievērojama katoļu svētceļnieku pieturvieta, bet bazilikā ir arī kapela pareizticīgo svētceļniekiem. Pastāv ticējums, ka svētā ķermenis izdala tādu kā īpašu eļļu – ja tādu vēlaties arī sev, tad mazu pudelīti šī šķidruma var iegādāties arī baznīcas veikaliņā. Pati bazilika ir majestātiski eleganta – lielisks itāļu arhitektūras piemineklis.

Tomēr galvenā pilsētas baznīca ir Svētā Sabino katedrāle – masīva romānikas stila baznīca, kas celta 12. gadsimtā.

Foto: Shutterstock

Blakus tai ir Bari pils – Frederikam II uzceltā "Castello Svevo" jeb Švābu pils. Iespaidīgais cietoksnis jūras krastā ir atvērts apskatei.

Foto: Shutterstock

Kā labas vietas, kur ieturēt maltīti, portāls "Italyheaven" iesaka izvēlēties kādus no pilsētas laukumiem, piemēram, "Piazza del Ferrarese" vai "Piazza Mercantile". Šajās vietās ir plaša nelielu bāru un restorānu izvēle. Turklāt šādi laukumi ir kā mazas vēstures dārgumu lādītes, jo tos parasti veido skaistākās pilsētas ēkas. Tiem, kam laika ir mazāk vai gribas lētāku un vienkāršāku maltīti, vērts izvēlēties vietas pie dzelzceļa stacijas, kur atrodami gan ātrās ēdināšanas gan vienkāršāki restorāniņi. Jāpiebilst, ka garšīgas pastas cienītājiem Bari vispār būs īstā vieta, kurp doties, jo šis ēdiens dažādās variācijās pilsētas mazajos restorānos atrodams visur, maksā vien ap trim eiro un ir tiešām gards.

Pilsētas jaunāko daļu viedo plašas ielas un 19. gadsimta ēkas. Skaista, ar palmām vidū ir Via Sparano – gājēju iela, kur baudīt itāliskas atpūtas un iepirkšanās priekus vai vienkārši papriecāties par dārgo zīmolu veikalu skatlogiem.

Foto: Shutterstock

Tālāk varat doties uz Bari veco ostu – "Porto Vecchio". Tomēr, ja iespējams, labāk apmeklējiet to no rīta, jo tad ostā sastopami zvejnieki, kas atgriežas no jūras, un saules pielietā piekraste rada īpaši dinamisku skatu. Zvejnieku lomu tur var iegādāties arī tieši no laivas, pavisam svaigu.

Arī pilsētas mākslas galerija – pinakotēka "Corrado Giaquinto" atrodas pie jūras (Lungomare Nazario Sauro 27). Tajā apskatāmas gleznas un skulptūras, kas datējamas ar laika posmu no 11. līdz 19. gadsimtam, tostarp baroka gleznotāja Lukas Džordāno un renesanses mākslinieka Džovanni Belīni darbi.

Tiem, kam interesē futbols, iespējams, vērts apmeklēt kādu spēli futūristiskajā Bari stadionā, kas arī nosaukts par godu svētajam Nikolajam un celts 1990. gada pasaules kausam futbolā.

Lai arī, iespējams, ārpus pilsētas un citur Apūlijā atrodamas labākas pludmales, arī Bari ir publiska pludmale (Lungomare Perotti), kur veldzēties jūrā un baudīt Itālijas sauli.

Foto: Shutterstock

Bari ārpilsētas nav diez ko skaistas, bet šī pilsēta ir laba vieta, kur sākt arī Apūlijas reģiona apskati, jo no tās pieejama lieliska sabiedriskā transporta satiksme, piemēram, uz alu pilsētu Matēru (par to vairāk šeit) vai rūķu ciemam līdzīgo Alberobello (attēlā augstāk), kas arī iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Foto: Shutterstock

Ar vilcienu iespējams aizbraukt uz Trani – ļoti jauku ostas pilsētu. Šo izbraucienu var apvienot ar vēl vienas piejūras pilsētas Barletas un Kalna pils jeb Castel del Monte apmeklējumu.