Astoņas neparastas ielas, kas pārsteigs pat pieredzējušus ceļotājus

Ciemojoties kādā svešā zemē vai vienkārši vietā, kur esat pirmo reizi, klīšana pa ieliņām ir viens no veidiem, kā iejusties tās atmosfērā un iepazīt vietējo kultūru. Reizēm ielas ir tik īpašas, ka pašas kļuvušas par apskates objektiem. Tieši par šādām ielām arī ir šis stāsts. Daļa no tām iekļuvušas pat Ginesa rekordu grāmatā, citas savukārt neparastu pārtapšanu piedzīvo reizi gadā, bet to stāsti nenoliedzami ir interesanti.