Astoņi galamērķi un apskates vietas pasaulē, kas vērs durvis 2019. gadā

Katru gadu pasaulē tiek atklātas dažādas jaunas vietas, kuras nepacietīgākie ceļotāji steidz apskatīt paši pirmie. 2019. gads nebūs izņēmums, jo arī nākamgad pirmo reizi durvis vērs vairākas vietas un objekti pasaulē, aicinot tās iepazīt tuvāk.

Lai ceļojumu noorganizētu pēc iespējas veiksmīgāk, tas jāplāno jau laicīgi – īpaši tad, ja vēlies doties uz kādu tālāku zemeslodes punktu. Un daudzi no pasaulslavenā ceļojuma ceļveža "Lonely Planet" apkopotajiem, aizraujošajiem jaunumiem atrodas otrpus okeānam, tāpēc prasa arī ievērojamas izmaksas un plānošanu.

Par to, kas paliek aiz kadra – 'Academy' muzejs Losandželosā

2019. gadā pa sarkano paklāju apmeklētājiem būs iespēja iesoļot muzejā, kurā varēs tuvāk iepazīt dažādas nianses un procesus, ko skatītājs otrpus ekrānam neredz un nesatausta. "The Academy of Motion Picture Arts and Sciences", kas stāv aiz Oskara balvu pasniegšanas ceremonijas, vairāk nekā 10 gadu garumā ir strādājusi pie tā, lai interesentiem būtu vieta – muzejs, filmu centrs -, kurā iepazīst mākslas un zinātnes savienojumu.

Šajā muzejā būs iespēja skatīt ne tikai to, kā top filmas, bet arī novērtēt dažādus plakātus, kostīmus, scenārijus, autentiskus priekšmetus no filmu klasikām. Tāpat varēs ieskatīties arī tajā, kāda varētu izskatīties filmu industrijas nākotne. Vairāk par muzeju meklē mājaslapā.