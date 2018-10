Bambusa platforma uz riteņiem: neparasts sliežu ceļš caur Kambodžas rīsu laukiem

Bambusa vilcieniņš jeb "nori", kā to dēvē vietējie, ir slavena tūristu atrakcija Kambodžā, Batambangas pilsētā. Plakanā platforma, uz kuras var sakāpt vairāku cilvēku kompānija ar visām mantām, pa sliežu ceļu traucas cauri varenajai Kambodžas dabai.

Šis slēptais sliežu ceļš, kuru savulaik apkaimes iedzīvotāji izbūvēja paši saviem spēkiem, savieno divus vietējos ciemus un piedāvā apskatīt Kambodžas dabas bagātības, kādas lielajās pilsētās neizdosies atrast. Platforma ir gatavota no bambusa, tai pievienots neliels motoriņš, kas palīdz neparastajam transportlīdzeklim sasniegt aptuveni 40 kilometru stundā ātrumu.

Svarīgi piebilst, ka sliedes ir tikai vienas – tātad gan turp, gan atpakaļ ceļotāji brauc pa vienu un to pašu ceļu. Reizēs, kad no abām pusēm brauc neparastais transportlīdzeklis ar zinātkāriem tūristiem, tā kompānija, kurā ir mazāk cilvēku, piekāpjas – viņu "nori" tiek nocelts no sliedēm, lai dotu iespēju otram pabraukt garām, vēstīts "Trip Advisor" atsauksmēs.

Tā kā brauciens ir atklātā saulē, dodoties uz šejieni, ieteicams padomāt par galvassegām, saulesbrillēm un krēmiem, kas pasargā ādu.

Starp citu, savdabīgs transportlīdzeklis atrodams arī Vjetnamā – tur ļaudis makšķerē laivās, kuras paši sauc par groziem, arī tūristiem tiek piedāvāta elpu aizraujoša izklaide tajās. Plašāk lasi šeit. Taču, ja kādreiz nolemsi doties uz Kambodžu, šis krāsainais video, kurā latviešu ceļotājs apkopojis iespaidus par redzēto, uzskatāmi parāda, kas tevi tur sagaidīs.