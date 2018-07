Biedējoša pastaigu taka Šveicē, kas patiks asu izjūtu cienītājiem

Vai esi asu izjūtu cienītājs? Vai labprāt iekļūsti situācijās, kas liek asinīm ritēt straujāk? Vai arī pilnīgi pretēji – parasti no šādām situācijām izvairies, bet vēlies pārbaudīt savas robežas? Tad tev pavisam noteikti jādodas uz šo vietu!

Šī asinis stindzinošā pastaigu taka ("First Cliff Walk by Tissot"), kuru atklāja 2015. gadā, atrodas Šveices Alpos. Taka, kas atrodas augstu virs zemes, ved gar klints malu, bet pastaigas laikā nāksies mērot arī baiso, 40 metrus garo tiltu, kā arī 45 metrus garo platformu, kas ir vēl biedējošāka, jo attālinās no drošajām klinšu sienām, skaidrots "Viator".

Ejot pa takas līkločiem, iespējams palūkoties uz elpu aizraujošiem skatiem – kalniem, ciematiņu no augšas un neiedomājamiem plašumiem, kas noteikti liks justies vienreizēji.

Lai pastaigātos gar šo klints malu, nepieciešama patiešām liela drosme, jo vietumis pamats zem kājām ir caurredzams un tiem, kas baidās no augstuma, šādi skati var likt bailēs notrīsēt. Vai tu būtu gatavs šādam pārbaudījumam?



Ja šāda tipa izklaides tev iet pie sirds, noteikti apskati arī šīs atpūtas iespējas, kas patiks trakulīgajiem un drosmīgajiem.