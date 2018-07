Birštonas kūrorts Lietuvā – interesanti fakti un aktuālie pasākumi

Birštona atrodas aptuveni 300 kilometru attālumā no Rīgas, nedaudz aiz Kauņas, un tiek saukta arī par 70 avotu kūrortu. Mierpilnā vieta Lietuvā no seniem laikiem atpūtniekus vilinājusi ar unikālu dabu un minerālūdeni, taču tas nebūt nav viss – tur var izmēģināt spēku aktīvajā atpūtā, kā arī vasaras otrajā pusē izbaudīt dažādu stilu muzikālos priekšnesumus.

Piecas lietas, kas jāzina par Birštonas kūrorts

1. Minerālūdens pilsēta – dzer un baudi, cik vēlies bez maksas! Šis ir senākais un tradīcijām bagātākais balneoloģiskais kūrorts Lietuvā. Birštona saviem viesiem piedāvā bez maksas izmantot minerālūdens labās īpašības, piemēram, apmeklējot ūdens iztvaikošanas torni "Druskupis" vai relaksējoties minerālūdens paviljonā "Birutes vila", kur ir iespējams ieelpot jūras klimatam līdzīgo gaisu, kas palīdz uzlabot veselību cilvēkiem ar elpošanas problēmām. Tāpat pilsētas iedzīvotājiem un viesiem bez maksas ir iespēja baudīt minerālūdeni, kas pieejams vairākās vietās.

Foto: Birštonas kūrorta arhīvs

2. Dabas baudījums – unikālie Nemunas loki un Vītauta kalns. Kūrorta bagātība ir arī tā atrašanās vieta – lielākā daļa Birštonas teritorijas atrodas Nemunas loku reģionālā parka teritorijā, tādēļ pilsētas apkārtnē ir apskatāmi arī daudzi ekotūrisma objekti.





Foto: Birštonas kūrorta arhīvs

3. Veselības veicināšana – mūsdienīgs sanatoriju, ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu piedāvājums. Birštonā ir trīs tradīcijām bagātas sanatorijas - "Tulpė", "Eglė" un "Versmé", kas piedāvā plašu ārstniecības un rehabilitācijas procedūru klāstu, izmantojot minerālūdeni un kūdra dūņas.





4. Vieta kultūras un gastronomijas baudījumiem. Katrs pilsētas viesis var atrast sev piemērotāko pusdienošanas vietu, jo šeit ir vairāk nekā 20 kafejnīcas un restorāni. Kūrorts piedāvā plašu pasākumu klāstu, sākot no koncertiem līdz lieliem festivāliem un svētkiem





5. Aktivitātes ģimenēm un dažādu vecumu cilvēkiem visa gada garumā. Visa gada garumā tūristiem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes – izbraucieni ar laivām, pārgājieni, kā arī ir iespējams noīrēt velosipēdus. Šeit aktīvas atpūtas cienītāji var apmeklēt veikparku un ūdens batutu parku.

Foto: Birštonas kūrorta arhīvs

Vasaras otrajā pusē Birštonas kūrorts Lietuvā piedāvā bagātīgu kultūras baudījumu džeza un klasiskās mūzikas cienītājiem. 19. jūlijā Birštonas Kūrmājā uzstāsies Edgara Sabila džeza kvintets, kura sastāvā spēlē džeza virtuozi no Lietuvas, Čehijas un Krievijas. Divas sestdienas pēc kārtas – 21. un 28. jūlijā – Sv. Antana Paduvieša baznīcā norisināsies Birštonas Sakrālās mūzikas festivāls "Gaudete 2018". 21. jūlijā klausītājus priecēs sieviešu koris "Veni gaudere", bet 28. jūlijā uzstāsies soprāns Dovile Kazonaite un tenors Edgaras Davidovičius.

Tāpat no 28. jūlija līdz 5. augustam notiks Birštonas Vasaras mākslas akadēmijas koncerti, kuros uzstāsies pazīstami Lietuvas mākslinieki un viesmākslinieki no Lielbritānijas un Krievijas. Katru vakaru Birštonas kultūras centrā un Kūrmājā būs iespēja klausīties daudzveidīgu klasisko mūziku.

Foto: Birštonas kūrorta arhīvs

Kā nokļūt Birštonā?

Birštonas kūrorts atrodas 300 kilometrus no Rīgas, 39 kilometrus no Kauņas un 92 kilometrus no Lietuvas galvaspilsētas Viļņas.