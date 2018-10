Brauciens kā vesels ceļojums: 10 iespaidīgi nakts vilcienu maršruti, ko būtu vērts izmēģināt

Iespējams, ikdienišķa pārvietošanās sabiedriskajos transportos, tostarp vilcienā, sevišķi nevilina, tomēr, ja tas ir kāds maršruts no romantiskās Parīzes, pa logu redzama krāšņa Norvēģijas ainava vai vilciens šķērso jūru, iebraucot kuģī, viss šķiet nedaudz interesantāks. Turklāt savienojumā ar elegantu gultas vietu un ērtiem apstākļiem, tas viss var pārtapt brīnišķīgā piedzīvojumā. Turpinājumā 10 iespaidīgi nakts vilcienu maršruti, kas ir vesela ceļojuma vērti.

Maskava – Sanktpēterburga



Foto: Shutterstock

Maršruts: Maskava – Sanktpēterburga

Regularitāte: kursē katru dienu

Aptuvenais ilgums ceļā: 8,5 stundas

Maršrutā Maskava – Sanktpēterburga katru dienu kursē vilciens "The Red Arrow" jeb "Sarkanā bulta". Vilcienā iespējams sajust gadsimtu senu vēsturi, ērtas gultas un dzirdēt pat īpašu dziesmu. Kad pirms pusnakts vilciens piestāj Sanktpēterburga, "Hymn to the Great City" ir dzirdama visos vagonos.

Tiesa, šo pašu maršrutu dienas laikā var pieveikt arī 4,5 stundu laikā, bet tad gan jāliek aiz auss – nekādu ērto gultu, graķīša ceļa kājai un būs jāiztiek arī bez zīmīgās melodijas atskaņošanas.

Ko apskatīt galamērķi, proti, Sanktpēterburgā, meklē te.