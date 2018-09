Brīvdabas spa Meksikā: karstā ūdens relaksācija neparastos baseinos

Daudzi cilvēki tieši ūdeni piedēvē kā savu stihiju, tāpēc nav brīnums, ka brīvdabas spa jeb vietas, kurās ļauties ūdens priekiem zem klajas debess, ir tik populāras. Viena no tādām atrodas Meksikā, aptuveni četru stundu braucienā no Mehiko un slēpjas zem nosaukuma "Las Grutas Tolantongo".

Šis spa komplekss ir sadalīts divās daļās – viena piemērota vairāk laiskai atpūtai, bet otra - piedzīvojumiem un asu izjūtu meklētājiem. Pirmā zona ar klints sienā izbūvētiem termālajiem baseiniem piedāvā atpūtu ar skatu uz iespaidīgo kalnu ainavu. Kopumā pieejami 45 siltie baseini, vēsta "Culture Trip". Tāpat šeit iespējams izbaudīt arī dabīgo masāžu zem nelielajiem ūdenskritumiem, tāpat atsevišķās vietās ir slidkalniņi. Divus vienādus baseinus atrast šeit būs grūti.

Taču "Travel and Leisure" raksta, ka ar to vien atpūta šeit neaprobežojas, iespējams arī izpeldēties slēptajās alās un tuneļos, taču kājās velkamas čības, kuras straume viegli nenonesīs no kājām. Ūdens temperatūra dažādās spa kompleksa vietās ir atšķirīga – no +35 līdz +38 grādiem pēc Celsija.

Ja vēlies doties termālo avotu meklējumos, tev noderēs šis raksts, kurā apkopotas astoņas neparastas brīvdabas spa vietas pasaulē.