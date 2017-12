Burgundijas galvaspilsēta Dižona – sinepju, vīna un vēstures bagātību valstība

Dižona – pasaules sinepju galvaspilsēta. Burgundijas sarkanvīni, īpaši no Kotdenuī vīna reģiona nākušie – labākie Francijā. Franču upeņu liķieris Creme de Casis, kas ir Kir Royal kokteiļa sastāvdaļa, arī burgundietis. Liellops Burgundijas gaumē, kura (sarežģīto) recepti var atrast gandrīz jebkurā sevi cienošā kulinārijas portālā vai blogā, pats pastāsta par sevi! Protams, arī gliemeži un varžu kājiņas, ar kurām lutina Parīzes kafejnīcu apmeklētājus, ir lielākoties Burgundijā savākti. Eiropā nav cita reģiona, kura gastronomiskais mantojums būtu tik plašs kā Dižonā un Burgundijā.

Foto: Dace Kukule



Taču ar sātīgu maltīti un izciliem vīniem, iespējams, nepietiek, lai ieņemtu drošu vietu arī nedēļas nogaļu ceļojumu apziņā. Galu galā Burgundija un Dižona tomēr ir Francijas nomale, pusceļā uz Šveici, kur nokļūt grūtāk nekā Parīzē vai Vidusjūras piekrastē. Tomēr ir kāda vieta Burgundijā, kuru atpazīs gandrīz katrs.

Ja jums acu priekšā stāv aina no Luija de Finesa filmas "Lielā pastaiga", kur galvenie varoņi ar švunku iebrāžas skaista viduslaiku klostera pagalmā, tā ir Burgundija. Bonas klostera slimnīca ar tās Nabagu zāli un sarkanajiem aizslietņiem slimnieku starpā, kā atceramies to no filmas, ir viens no skaistākajiem viduslaiku arhitektūras paraugiem visā Eiropā, un atrodas mazāk nekā stundas attālumā no Burgundijas reģiona centra Dižonas.

Foto: Dace Kukule

Visai ticams, ka atpazīstami būs arī raibie Burgundijas jumti. UNESCO aizsardzībā ņemtās Dižonas vecpilsētas jumti lāsumo brūndzelteni zaļos un iesarkanos toņos grezno dakstiņu dēļ. Pievārējot pamatīgu kāpienu pa vītņu kāpnēm, skats no Dižonas Senmišela baznīcas torņa ir patiešām iespaidīgs.

Foto: Dace Kukule

Burgundiju tomēr, visticamāk, vērts apceļot, lai kļūtu par daļu no reģiona vietējās vīna kultūras. Vīna kultūra – tie ir degustāciju pagrabi ar desmitiem kilometru garām ejām. Protams, arī mazie ciematiņi ar ceļazīmēm no septiņdesmitajiem, sagrabējušām Citroen vabolītēm un lepnām vīndaru pilīm simtgadīgu vīnogulāju vidū. Augstākās raudzes vīni pieprasa roku darbu, kas savukārt saglabā ainavu – tādu, kādu daudzi no mums savā iztēlē redz Franciju un tās laukus.

Foto: Dace Kukule

Uz Dižonu regulāru tiešo reisu no Rīgas nav, bet var paši meklēt savienojumus caur lielajām lidostām. Ja negribas visu plānot, tad vienu tiešo reisu Burgundijas galvaspilsētu Dižonu gan piedāvā www.FlyMeAway.lv 2018. gada maija svētku brīvdienās – no 28. aprīļa agra rīta līdz 1.maija nakts melnumam.