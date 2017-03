Cauri vīnogu laukiem tramvaja vagonā – Dienvidāfrikas slavenais Vīna tramvajs

Parasti uz vīna darītavām ierasts braukt ar mašīnu, autobusu vai varbūt pat ar limuzīnu. Bet Dienvidāfrikā ir tūroperators, kas piedāvā apskatīt un izbaudīt vīna degustācijas dažādās darītavās, pa vīnogu laukiem vizinoties retro tramvajiņa vagonā.

Franshukas (Franču stūris) pilsētiņas apkārtne ir viens no slavenākajiem Dienvidāfrikas Republikas vīna reģioniem, kur lielisko klimatisko apstākļu dēļ nobriest izcilas vīnogas. Šajā reģionā, izmantojot pirms 100 gadiem izbūvētas šauras vilciena sliedes, dzelzceļa fans Deivids Blīns noorganizējis, ka 14 īpašumus savienojošais satiksmes ceļš atdzimst – šajā maršrutā kursē vecs retrotramvajs, kas iesaukts par Vīna tramvaju, raksta "CNN Travel". Ceļotāji savas auto atslēgas var atstāt mājās un sēsties 19. gadsimta 80. gados būvētajā, zaļajā vagoniņā, lai dotos baudīt vīnu tieši saimniecībā pie pašiem vīndariem.

Foto: Shutterstock

Tramvajā ir 32 sēdvietas un tā malas ir atvērtas, lai labāk varētu izbaudīt skatus un vieglo vējiņu, traucoties cauri vīnogu dārziem. Stacijās ceļotājus un dzērienu baudītājus sagaida īpašs transports – nelieli, pasažieru pārvadāšanai pielāgoti traktori vai busiņi, kas nogādā darītavā.



Foto: Shutterstock

"Mēs izmantojam 1904. gadā izbūvētu dzelzceļu, pa kuru no fermām transportēja augļus," raidsabiedrībai "CNN" stāstījis Blīns, kas dzimis Zimbabvē, bet viņa ģimene ir no Skotijas. Viņš atceras, ka sākotnēji daudzi bijuši skeptiski par iespējām atdzīvināt veco dzelzceļa līniju un izmantot to tūrismam, tomēr ceļotājiem ideja patiksi, un ziņa par Vīna tramvaju izplatījusies no mutes mutē. Arī arvien vairāk vietējās saimniecības vēlējušās, lai tās iekļauj tramvaja maršrutā.

"Labākais, ka tramvaja pasažieriem nav jābrauc dzērumā. Amerikāņi un Eiropieši to ļoti novērtē," saka Blīns.

Pasažieri ikvienā stacijā var izkāpt un atkal iekāpt – tramvajs kursē ik pēc stundas. Vīna tramvajs piedāvā piecus maršrutus, teikts mājaslapā. Tāpat tiek piedāvāti arī transfēra pakalpojumi no valsts galvaspilsētas Keiptaunas (arī tieši no lidostas).

Foto: winetram.co.za

Jāpiebilst, ka Franshukā 17. gadsimta otrajā pusē apmetās franču hugenoti (franču protestanti), kas tika vajāti ticības dēļ un tāpēc bēga no dzimtenes. Viņi saulainajā Āfrikā uzsāka nodarboties ar vīnkopību. Mūsdienās Dienvidāfrikas vīns guvis atzinību visā pasaulē, un šejienes vīna tūres tiek atzītas par vienu no labākajiem šāda veida piedzīvojumiem pasaulē.