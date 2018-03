Dabīgie baseini Kolumbijā, kuros var ne tikai iekāpt, bet arī ieslīdēt

Ūdens ir daudzu cilvēku stihija, tāpēc ceļojumu laikā nereti tiek meklētas vietas, kurās izbaudīt daudzveidīgu ūdens relaksāciju. Vai peldēšanās dabīgi veidotos baseinos izklausās vilinoši? Šāda iespēja ir Kolumbijā, kur māte daba parūpējusies par patiesi neparastas vietas izveidi.

Tās nosaukums oriģinālvalodā ir Quebrada Las Gachas, un tā atrodas Guadalupē, Kolumbijā. Bloga "Tale of New Cities" autore Alisone no Kalifornijas, kura Kolumbijā māca vietējiem angļu valodu, raksta, ka tieši šī pilsētiņa ir daudzu nenovērtēta, tāpēc par to pieejamā informācija interneta plašumos ir skopa. Pilsētā pārsvarā dzīvo zemnieki, kuri ikdienu aizvada lauksaimniecības darbos.

Taču galvenais iemesls, kāpēc vispār cilvēki uz šejieni brauc, esot neparasto baseinu dēļ, kuri izveidojušies upē četru kilometru attālumā no pilsētas (vietējie noteikti zināšot palīdzēt un norādīt, kura virzienā jādodas). Gājiens līdz brīvdabas spa vietai ved cauri zaļai, kalnainai dabas ainavai, un galamērķi interesenti parasti sasniedz pēc aptuveni stundas.

Pirmkārt, šī upe ir neparasta krāsas dēļ – ūdens te ir brūngani sarkanīgs. Šāda krāsa ir no minerāliem, kas ir uz akmeņiem un klāj upi visā tās garumā. Interesanti, ka akmens virskārtai ir arī plāns aļģu slānis, tāpēc ceļotāji nereti izvēlas esošajos caurumos nevis vienkārši iekāpt vai ielekt, bet gan ieslīdēt.

Blogā "My Turn To Travel" rakstīts, ka vietējie reizēm iesaka sākumā iet ūdenī ar zeķēm, jo tad tik ļoti neslīdot. Kad aprasts ar neparasto situāciju, var ļauties drošākai staigāšanai.

Otrkārt, protams, cilvēkus saista savdabīgie baseini, kuri veidojušies gadu garumā. Tādu šeit ir patiesi daudz, tāpēc katrs varēs atrast vietiņu, kuru uz kādu brīdi saukt tikai par savējo. Jāpiebilst gan, ka aktīvajā tūrisma sezonā cilvēku ir patiesi daudz, tāpēc ar pilnīgu izolētību no pārējās pasaules te tomēr nevar rēķināties. Taču "Trip Advisor" atsauksmēs cilvēki raksta, ka nesezonā var patiesi baudīt mierīgu atpūtu vietā, par kuras eksistenci tajā brīdī šķitis, ka daudzi nemaz nezina.

Patiesībā gan izmērs, gan forma, gan dziļums baseiniem var būt ļoti atšķirīgs, tāpēc kādos "džakuzi" varēs sakāpt pat vairāki cilvēki. Visaugstākā ūdens temperatūra ir agrā pēcpusdienā, taču cilvēki nereti šeit pavada pat vairākas stundas – netālu ir arī kafejnīca, kurā ieturēt maltīti un paņemt dzērienu, lai gan daudzi izvēlas sarīkot pikniku, ar pārtiku sevi nodrošinot jau iepriekš.

Las Gachas tiek saukta par Plūstošās varavīksnes upes jeb Caño Cristales jaunāko un mazāko radinieku, taču brauciens uz varavīksnei līdzīgo upi ir daudz dārgāks. Vairāk par vietu, kurā ūdens zaigo dažādās krāsās, lasi te.