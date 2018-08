Dabiskais slidkalniņš Kanādā, ko iecienījuši pārgalvji

Visiem tiem, kam patīk izaicināt sevi un iegūt krietnu devu adrenalīna, pavisam noteikti patiks šis dabiskais slidkalniņš, pa kuru nošļūkt steidz pārgalvīgākie atpūtnieki.

"Lynn" dabas parka teritorijā, Kanādā, iespējams raudzīties uz pasakaini skaistiem skatiem – tur mežu biezoknī ieskauti vairāki glīti ūdenskritumi, kā arī izveidojušies peldētājiem pateicīgi dabiskie baseini. Gluži tāpat – teritorijā var mērot gājēju tiltu, kas tiem, kam bail no augstuma, liks sirdīm nodrebēt, kā arī doties garākā pastaigā pa kādu no fantastiskajām dabas takām.



Tomēr lielākie piedzīvojumu meklētāji meklē kādu klints malu, no kuras ielekt dzestrajā ūdenī, vai arī dabisko slidkalniņu. Lai arī tādus teritorijā ir iespējams atrast vairākus, diženākie no tiem piedāvā pavisam asas izjūtas un pat 10 metrus brīvo kritienu līdz piezemēšanās mirklim ūdenī, minēts "Culture trip".

Tiesa gan, lai arī cik aizraujošas neizskatītos šīs atrakcijas, apsverot iespēju turp doties, jāizvērtē drošība un iespējamie riski.